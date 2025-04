Lo que viene en “The Last of Us” según Craig Mazin: “Es como ‘El imperio contraataca’, pero sin esperanza”

La segunda temporada de “The Last of Us” no viene a jugar, viene a romper cosas. Y lo dice Craig Mazin, cocreador de la serie, sin medias tintas: “Es como ‘El imperio contraataca’”. La comparación no es gratuita, ni mucho menos casual. No solo por el tono oscuro o las decisiones imposibles, sino porque, como en aquella entrega mítica de “Star Wars”, los protagonistas están atrapados entre lo que fueron y lo que aún no saben si podrán ser.

Después de una primera temporada que convirtió la adaptación del videojuego en fenómeno global —y en un referente inmediato de la televisión actual—, “The Last of Us” regresa con la ambición de superarse. Y eso implica endurecer todo: el tono, los conflictos y los destinos. “Mientras que en la primera temporada Joel y Ellie se salen con la suya una y otra vez, en la segunda no lo van a tener tan fácil”, admite Mazin. Ahora toca perder.

Las referencias no se quedan en lo emocional. También hay ecos visuales. Según explica el showrunner, parte de la producción se rodó en Alberta, Canadá, durante las últimas semanas de invierno. “Es muy Hoth”, dice, aludiendo al planeta helado donde arranca “El imperio contraataca”. No es casualidad. El paisaje gélido refuerza esa sensación de desorientación y peligro permanente que define esta nueva etapa. La belleza sigue ahí, pero está congelada.

Otra de las claves será el crecimiento de los personajes. Bella Ramsey y Pedro Pascal, que interpretan a Ellie y Joel, vuelven “más dentro que nunca” de sus papeles, según palabras del propio Mazin. Ya no están descubriendo quiénes son sus personajes, ahora los habitan. “Han conseguido ocuparlos completamente”, afirma. Y añade que el resto del elenco nuevo “encaja con una naturalidad sorprendente, tal vez porque ya entienden perfectamente la serie a la que llegan”.

Más allá de la narrativa principal, Mazin señala que esta temporada seguirá explorando la dinámica íntima entre pares. “Nos interesan los dúos”, dice, refiriéndose no solo a Joel y Ellie, sino también a nuevas conexiones como Ellie y Dina, que cobrarán fuerza en los próximos capítulos. Un enfoque que permite que lo emocional esté siempre al frente, incluso cuando lo apocalíptico toma el escenario.

“The Last of Us” vuelve el 14 de abril a través de Max, y lo hace con la promesa (o amenaza) de no dejar intacto a nadie. Si la primera temporada fue el viaje, esta parece destinada a ser el punto de quiebre. Mazin lo deja claro: “Es cuando todo presenta desafíos”. Como ese momento incómodo de la vida —y de toda buena historia— en el que nadie puede volver a ser quien era, pero aún no sabe quién demonios será después.