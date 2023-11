"The Newsreader" vuelve: Las noticias son cosa de dos

Helen y Dale llenan la pantalla del informativo «News at Six» de Australia y se han convertido en la pareja de oro de las noticias en Australia. Tras hacerse fuertes en su puesto y narrar el desastre del Challenger, el paso del Halley, o el incidente de Chernobyl, entre muchas otras cosas sucedidas en 1986, el dúo de periodistas ha puesto las cartas sobre la mesa en su relación y están preparados para dar el próximo paso. Hoy Cosmo estrena a las 22 horas la segunda temporada de «The Newsreader», cuando ya ha sido confirmada una tercera. La serie creada por Michael Lucas con Ana Torv y Sam Reid.

«Siempre vi la serie con dos personajes principales. Para mí, el corazón de la serie es su relación», confiesa a LA RAZÓN Michael Lucas desde su casa en Australia. SI en la primera temporada, prosigue Lucas, «empezamos la serie y ella está en la cima y él aspira a estar donde ella está. Luego la serie le sigue a él subiendo hasta arriba y lo que tiene que hacer para llegar allí y lo que eso les supone a los dos». Por eso, y en esta segunda entrega también, nuestros ojos no pueden apartarse de ellos dos, por mucha miseria e historias paralelas se desarrollen: «No importa cuántas temporadas haya, tiene que ser sobre ellos dos. Supongo que la energía de su relación, con él tan constreñido e inseguro y ella tan emocional y salvaje, es una dinámica que encuentro muy interesante». Por supuesto que Helen (Torv) sigue con su idea de tener los mismos derechos y consideraciones que un hombre en un 1987 muy convulso que también significa una evolución a todos los niveles. «Teníamos mucho interés en que los dos personajes y su relación cambiaran mucho. De hecho, creo que la propia serie trata del cambio y de cómo la gente afronta el cambio», adelanta Lucas, que también desvela que ya ha hablado con los actores sobre «cuál va a ser la imagen final de los personajes; dónde los dejamos, qué persona son al final». Así luego recuperaron hacia atrás el arco argumental: «Volvimos a trabajar en todos los pasos para llegar a esa visión final. Tengo que decir que Sam Reed, en particular, que interpreta a Dale, su personaje tiene un cambio muy grande esta temporada. Lo dividió en pequeños detalles, todo lo que lleva a ese cambio. Además de eso, por supuesto, mientras hablo de los personajes, leo todos los periódicos de la época, miro todas las noticias y busco la forma en que la sociedad estaba cambiando».

En esta segunda temporada Helen y Dale y el equipo de Noticias Seis cubrirá apasionantes eventos informativos como la crisis mundial de la bolsa, la preparación para el Bicentenario de Australia, la visita de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales o la gran epidemia de la heroína. Noticias de gran alcance mundial y que requieren un amplio trabajo de investigación y documentación. «Con esta serie, hay mucha investigación y aprendizaje sobre la época. Es realmente fascinante, porque todo lo que estoy investigando en esta serie lo recuerdo de cuando era niño, pero no lo entendía bien. Ahora, como adulta, volver atrás y ver todos estos temas de los que estamos hablando, la crisis del sida y la crisis de la heroína, y lo que estaba pasando en la televisión y la economía, y entenderlo como adulta es lo más fascinante», comparte Michael Lucas. Enfrentamos al creador a la diatriba de que a todo el mundo no le gusta revisitar hechos reales dolorosos cuando busca una ficción: «Creo que observar estas historias en los años 80 puede decirte mucho sobre dónde estamos hoy en el mundo», explica Lucas que aclara que «es muy interesante cuando miras los temas en los que la sociedad ha progresado y a veces en los que no ha progresado en absoluto. Si nos remontamos a la sociedad de los años ochenta, hay muchas cosas que nos hacen pensar: ‘‘Qué alivio que hayamos cambiado tanto’’». Por eso aleja su serie del «escapismo en el sentido de que te aleja del mundo», porque aunque ambientada en los 80, «habla de temas con los que seguimos luchando hoy». Es atrevido preguntarle por una tercera entrega ya prometida, pero nos confirma que «vamos a empezar a filmarla en un par de meses. Estamos bastante cerca. Terminé de escribir la tercera temporada y el elenco pronto vendrá aquí a Melbourne. Creo que a principios del próximo año, empezamos a filmar». No puede dejar entrever que le apasiona meterse de lleno en 1998: «Cosas increíbles: La Plaza de Tiananmén en China, el Muro de Berlín, una de las mayores historias de todos los tiempos. También Sudáfrica y el Apartheid y los boicots que se impusieron al gobierno sudafricano. Para mí, 1989 es el mejor año porque ocurren muchas cosas».

Michael Lucas, creador de la serie 'The Newsreader'. Cosmo

La tele en la sangre: la «news obsession» de Michael Lucas

►Pocos conocen el detalle de que Michael Lucas tiene «news obssesion»: «Cuando yo era joven en la década de 1980, era el apogeo de la epidemia del Sida. Mi padre era médico especialista justo en el momento en que las infecciones de sida se propagaban en Australia y a menudo le entrevistaban en las noticias, a veces respondiendo a preguntas telefónicas de los telespectadores. A veces un helicóptero lo recogía y lo llevaba al estudio de noticias, y entonces encendíamos la televisión y lo veíamos. Era un niño de 8 años que veía las noticias todas las noches. Ahí empezó y se quedó conmigo toda mi vida».