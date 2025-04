'The White Lotus' perderá una de sus señas de identidad

Hace casi un mes, os contábamos en LA RAZÓN que el estreno de la tercera temporada de "The White Lotus" había conseguido unos números fantásticos, sobre todo en el día del lanzamiento: 2.4 millones de espectadores en HBO y Max. Por tanto, y gracias a estas cifras, los nuevos capítulos han obtenido unos resultados mucho mejores en comparación con temporadas anteriores: un aumento del 57% en comparación con los episodios de 2022 y un salto del 155% con respecto a la primera temporada en 2021.

Ahora, que ya se ha emitido el último capítulo de las nuevas entregas, los rumores sobre las siguientes temporadas comienzan a sucederse. Antes de eso, debemos recordar que ha sido un final muy especial ya que se ha concluido con un episodio de 90 minutos titulado 'Amor Fati': una hora y media para desenmascarar, romper vínculos y cerrar heridas en Tailandia.

El compositor se desmarca de la serie

Uno de las grandes señas de identidad y puntos fuertes de esta superproducción está en su música. De hecho, hay que recordar que su compositor, Cristóbal Tapia de Veer, ha sido muy aclamado por sus obras en la serie. Algunas de ellas, conocidas mundialmente, se han valorado también en grandes esferas. Tanto es así que ha conseguido tres premios Emmy por ello.

Según sus declaraciones en el medio 'The New York Times', y que recoge 'Meristation', parece que no está en la misma consonancia que el showrunner de la serie (Mike White). Después de haber discutido sobre cuestiones creativas, ha afirmado: "No continuaré siendo parte de la producción si finalmente se lleva a cabo una cuarta temporada". Por tanto, si estas palabras se cumplen, 'The White Lotus' tendrá que buscar una nueva identidad musical.

Sinopsis de la tercera temporada

La tercera entrega traslada la acción a la paradisíaca isla de Koh Samui, en Tailandia. Esta temporada, de ocho episodios, abordará temas como la muerte, la religión y la espiritualidad oriental, siempre desde la perspectiva mordaz y satírica que caracteriza a la serie. El reparto incluye nombres destacados como Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs y Lisa (miembro de BLACKPINK), entre otros. Además, Natasha Rothwell, quien interpretó a la gerente de spa Belinda Lindsey en la primera temporada, regresará en un papel que promete sorprender a los fanáticos.