Denuncian a la serie "The White Lotus" por este llamativo y peculiar motivo

La exitosa serie "The White Lotus" está generando controversia una vez más, esta vez debido a una denuncia presentada por la Universidad de Duke. La prestigiosa institución de Carolina del Norte ha expresado su descontento por el uso no autorizado de su logo en una de las secuencias más impactantes de la tercera temporada, actualmente en emisión en Max.

El episodio en cuestión, titulado 'Negociaciones', fue emitido esta semana y protagoniza una escena de alto contenido emocional que involucra a Timothy Ratcliff, interpretado por Jason Isaacs. Durante un momento particularmente angustiante, el personaje se suicida de manera violenta, disparándose en la cabeza en su habitación de hotel. Sin embargo, lo que ha causado la controversia no es solo el acto, sino que Ratcliff lleva puesta una camiseta con el logo de la Universidad de Duke, lo que ha desatado el malestar de la institución.

La Universidad de Duke ha denunciado el uso de su emblema en una situación tan trágica y perturbadora. Frank Tramble, vicepresidente de comunicaciones de la universidad, ha emitido un comunicado oficial en el que ha asegurado que la serie no solo utilizó la marca sin su consentimiento, sino que además lo hizo de una manera que no representa los valores de la institución. "La serie 'The White Lotus' no solo usa nuestra marca sin nuestro permiso, sino que también lo hace en un contexto que no refleja quiénes somos. Esto ha ido demasiado lejos", ha expresado Tramble. La universidad también ha aprovechado la oportunidad para resaltar la importancia de la salud mental, especialmente en los campus universitarios. "El suicidio es la segunda causa principal de muerte en los campus universitarios. Las imágenes de la serie se están compartiendo ampliamente en redes sociales, lo que podría generar confusión sobre el apoyo de nuestra institución", ha agregado el vicepresidente. De acuerdo con Duke, el uso del logo en una escena tan cruda podría malinterpretarse como un respaldo o una asociación no deseada con un acto tan trágico.

En otro orden de cosas, la escena en cuestión es parte de una subtrama en la que Ratcliff, patriarca de una familia en crisis, enfrenta un futuro incierto debido a las investigaciones por corrupción que pesan sobre su empresa. A lo largo de su estancia en Tailandia, Ratcliff oculta a su familia la amenaza de ser arrestado por el FBI, lo que lo lleva a experimentar un estrés y ansiedad extremos. En un momento de desesperación, fantasea con el suicidio, una idea que termina materializándose en la escena perturbadora que involucra el logo de Duke. Esta no es la única controversia que ha rodeado la tercera temporada de "The White Lotus". La serie, conocida por sus intrincadas tramas de drama y sátira social, ha tocado temas delicados como el incesto entre los personajes Saxon y Lochlan, lo que ha generado aún más revuelo entre los espectadores.

Con la temporada acercándose a su final el próximo 6 de abril, "The White Lotus" se mantiene como una de las producciones más comentadas y controvertidas de la televisión actual. Sin embargo, la denuncia de la Universidad de Duke pone en evidencia los límites de la representación en la ficción, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles como el suicidio.