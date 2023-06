«Valeria» y amigas: a la tercera va la vencida

Q uizá la metáfora más clara de la relación entre Valeria, Lola, Carmen y Nerea sea la conversación delante del cuadro de Dalí «Endless Enigma» en el Reina Sofía. Cada una ve la pintura bajo un prisma distinto, bajo su propio carácter y personalidad. Así se nos presenta la tercera y última temporada de «Valeria», la serie de Netflix basada en las cuatro novelas de Elísabet Benavent que retratan a un grupo de cuatro amigas muy diferentes y cómo, juntas, eligen sus propios caminos en medio de los problemas de la sociedad moderna.

Y ya es todo disfrutar. La serie sigue manteniendo aquellos detalles que han creado una legión de seguidores, anclados en las historias vitales de estas cuatro amigas empeñadas en vivir a pesar de las señales que indican que nunca es un buen día para respirar. Hemos vuelto a reengancharnos con Valeria (Diana Gómez) convertida ya en una escritora de éxito y que lleva una relación «relajada» con Víctor (Maxi Iglesias); Carmen (Paula Malia), tiene dedicada toda su existencia a preparar su boda con Borja mientras las oportunidades laborales explotan a su alrededor; Lola (Silma López), entra en crisis con la diferencia de edad de su nueva conquista y Nerea (Teresa Riott), que se busca en el caos de su falta de relaciones. La madurez ha llegado a nuestro grupo de amigas y nadie sabe cómo ha sido. Cada una de ellas pasará en solitario una primera etapa de problemas existenciales, que terminarán con reuniones en la cocina o el salón. Cada inseguridad de las protagonistas viene acompañada de una gran banda sonora que aparece en la radio, en spotify o de hilo musical en un ascensor. Asturias será el escenario del comienzo de temporada con la despedida de soltera de Carmen, y también el recordatorio de que no estamos viendo una serie normal, sino un viaje de cuatro amigas, que esta temporada tendrá un final.

Más maduras

La serie sigue brillando con Madrid como escenario, con casas que todos quisiéramos tener, pero que si lo piensas fríamente, a veces se ve ligeramente lejana, aunque no suceda en Nueva York. Disfrutaremos de grandes momentos de comedia, algo de dramedia, pero solo un par de instantes de drama. La concepción visual ayuda a que el espectador está viendo una gran fantasía de colores que nos recuerda en blanco y negro que la realidad existe. También el trabajo actoral es un punto a sumar, salvo cuando las situaciones al límite de la imaginación se vuelven voces agudas y tópicas. Esta temporada viene fuerte de sexo, cuando en entregas anteriores no había ni mucho menos tantas y tan explícitas como en su original literario. Pero es que con la intención de normalizarlo, han conseguido que las escenas sean naturales, arriesgadas, y formen parte de la trama principal para bien o para mal. Impagables los momentos de amistad, recreados con naturalidad y algo de artificio, pero que suponen repasos para ponerse al día con las cuatro fantásticas. Más maduras, pero no por ello más sabias; más frágiles, pero no por ello menos capaces; más cansadas, pero felices. Al final se diluyen las preocupaciones laborales y personales, y todo acaba dependiendo de la estabilidad emocional. El discurso de aprender a estar solo se desdibuja, a pesar de que otros temas se toquen con más delicadeza.

Esta nueva entrega de «Valeria» está escrita por Montaña Marchena y Marina Pérez, producida por esta última junto a César Benítez y Elísabet Benavent y dirigida por Inma Torrente y Laura M. Campos. Completan el reparto Maxi Iglesias, Juanlu González, José Pastor, Federico Aguado y Mima Riera.