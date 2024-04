Vuelve "Melrose Place" con parte del casting original

En los años 90 todos nos enganchamos a las series juveniles punteras encabezadas por "Sensación de vivir". Pero enseguida millones se pasaron al spin off, "Melrose Place", que estaba enfocada a un público más adulto que había crecido junto a Brandon Walsh (Jason Priestley), Dylan Mckay (Luke Perry), Brenda Walsh (Shannen Doherty), Kelly Taylor (Jennie Garth), Donna Martin (Tori Spelling), David Silver (Brian Austin Green), Steve Sanders (Ian Ziering), Andrea Zuckerman (Gabrielle Carteris) y los demás. Ahora CBS está preparando un resurgir de las aventuras de los habitantes del complejo de apartamentos en Melrose Place, en West Hollywood, California.

En 1992 llegaban a nuestras vidas, y a lo largo de 111 episodios, Amanda Woodward (Heather Locklear), Michael Mancini (Thomas Calabro), Jake Hanson (Grant Show), Jane Mancini (Josie Bissett), Sydney Andrews (Laura Leighton), Matt Fielding (Doug Savant), Billy Campbell (Andrew Shue), y el resto. Producida por Aaron Spelling ("Dinastía"), intentó un relanzamiento en 2009 que solo duró una temporada. Ahora, y según la CBS está preparándose un reboot, que además, volverá a tener en el reparto a miembros del elenco original.

Las tres confirmadas son Heather Locklear, Laura Leighton y Daphne Zuniga. Las actrices, que hicieron cameos en la primera resurrección de la serie, se han apuntado a este nuevo lanzamiento que prepara CBS Studios y que ptomará los capítulos originales y no los de 2009. "Deadline" ha informado que los nuevos episodios comenzarán con la muerte de otro personaje original de la serie. Todavía no se ha cerrado el fichaje de ex, y podrían sumarse algunos viejos amigos más.