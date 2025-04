Silvia Abril, Miki Nadal y Lorena Castell se enfrentan al reto más absurdo de la televisión

Ángel Llàcer ya tiene nueva locura televisiva entre manos, y promete ser una de las más surrealistas que hayamos visto en Antena 3. Se llama “Congelados”, y la premisa es tan sencilla como absurda: resistir sin moverse mientras a tu alrededor todo conspira para hacerte temblar. Si el título suena literal, es porque lo es. El formato, adaptación española del japonés “Freeze”, galardonado como mejor programa de comedia en MIPCOM, lleva el concepto de “quedarse quieto” a un nuevo nivel, entre la tortura cómica y el autocontrol zen.

La fórmula de Atresmedia viene con estructura de equipo y rostros reconocibles. A los mandos estará Llàcer, en modo maestro de ceremonias excéntrico —su hábitat natural—, pero no estará solo. Junto a él, tres capitanes para guiar a sus respectivos grupos: Lorena Castell, que no se pierde un plató últimamente; Miki Nadal, que ya ha probado todos los formatos posibles sin perder la sonrisa; y Silvia Abril, garantía absoluta de risa e histeria. Cada uno liderará a dos famosos más, formando tríos que competirán entre sí por un único objetivo: no reaccionar.

No es un decir. El objetivo real es no mover ni un músculo mientras se suceden todo tipo de distracciones incómodas. Desde ruido extremo a pruebas físicas inesperadas, la clave será mantener la calma en situaciones que solo podrían salir de la mente de un productor japonés muy inspirado. Aquí no se cocina, no se canta ni se debate. Aquí se sufre... sin hacer nada.

La propuesta funciona porque se asume como lo que es: un juego estúpidamente divertido. Y como los concursantes son todos celebridades, el premio irá destinado a ONG’s, lo que le da un barniz de propósito solidario a lo que, en esencia, será ver a gente famosa pasarlo mal sin poder defenderse. El drama está en la pasividad.

La presencia de Castell, Nadal y Abril no es casual: los tres tienen olfato para el humor físico, la improvisación y la caída en directo. Si alguien puede sobrevivir sin moverse mientras un cañón de aire les revienta el flequillo, probablemente sean ellos. O no, y eso es lo que hará funcionar el programa: verlos fracasar en la dignidad por una buena causa.

“Congelados” no busca cambiar la televisión, pero sí refrescarla —literalmente— con un entretenimiento que no pide contexto, ni compromiso, ni conocimientos. Solo exige un sofá, ganas de reír y cierta predisposición a ver a tus rostros favoritos descompuestos por dentro mientras intentan mantener la compostura. Y eso, en los tiempos que corren, es casi terapéutico.