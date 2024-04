Lorena Castell, una mujer hecha a sí misma que lleva tras de sí trabajos muy peculiares, unos padres DJs y varios desamores

Lorena Castell se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Con su desenfadada actitud y su manera de expresarse ha llegado a ser un referente en la televisión. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de trabajo para la que fue ganadora de la última edición de “MasterChefCelebrities”.

Sin problemas para hablar de cualquier tema, Lorena se muestra en sus redes sociales de la manera más desenfadada y cercana. Su primera aparición en televisión fue en la cadena catalana TV3 a los 19 años, pero no fue el único camino que quiso probar. De padres DJs se animó a adentrarse en el mundo musical, donde consiguió también cierto renombre. En 2006 se la pudo ver colaborando con Carlos García Bayona, hermano del aclamado director Juan Antonio Bayona. Fue con Carlos con quien fundó el grupo “Lorena C” que llegó a sacar un disco, “Sexykiller, morirás por ella”. Su siguiente gran proyecto fue representar a España en el Festival de Eurovisión y, aunque destacó con su actuación, fue finalmente Rodolfo Chikilicuatre el que enseñó al resto de Europa el tipo de música que había en España.

Sin embargo, los trabajos de Lorena no se han caracterizado siempre por destacar, pero sí por tener libertad de horario. Previamente a dar sus primeros pasos en la pequeña pantalla y saltar a la fama, destaca uno de sus trabajos en la ciudad condal por el que ha sido capaz de contar numerosas anécdotas. “Trabajé doblando ropa, haciendo pizza y poniendo piercings en un estudio”, contaba en una aparición en “El Hormiguero”. “Es que no me gustaban los horarios y por eso cogí ese trabajo. Uno de los casos más curiosos fue el día que le puse dos pendientes a la vez a un chico en la lengua. Se le puso como una morcilla…”, una de tantas anécdotas que le ha dado su gran y variada trayectoria profesional.

En el mundo sentimental también destaca por su naturalidad y sentido del humor, algo de lo que se puede tener constancia viendo el perfil en redes de la presentadora y actriz. En su muro se puede encontrar un sin fin de historias, tanto su llamativa adolescencia, en la que su estilo es radicalmente diferente al actual, o sus escapadas con el que fue su pareja, el actor Rubén Bernal. A pesar de que han sufrido algún que otro altibajo desde que se conocieron durante “El Desafío” en 2021, la pareja se ha vuelto a dar otra oportunidad y no ha dudado en compartir el momento en su perfil de “Instagram”. Su trayectoria sentimental es compleja, pero ello no le impide disfrutar de su vida con el actor y su hijo pequeño, que tuvo fruto de un matrimonio anterior con Eduardo Daba. A pesar de haber separado sus caminos en 2019, la expareja sigue manteniendo una buena relación.

Y es que solo hay que ver su contenido para saber que Lorena Castell es una mujer rompedora y que se arriesga. Dispuesta a disfrutar de la vida y perseguir sus metas. En “La Resistencia” daba muestra de ello a Broncano “salía con un novio grunge y como no he sido nunca la novia que mira, sino la novia que hace, pues iba al 'half' a hacerme la chula”, relata dejando su marca personal.