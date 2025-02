Sky exige a Amazon que aborde la piratería de fútbol con Fire TV Stick

Dos de los dispositivos más populares de Amazon. Sky ha criticado a Amazon por no abordar la cantidad de piratería de transmisiones deportivas, tras estimarse que los Fire TV Sticks de la compañía fueron, indirectamente, responsables de alrededor de la mitad del streaming ilegal de la Premier League en el Reino Unido. Nick Herm, director de operaciones de Sky, declaró en la conferencia Business of Football del Financial Times que esto le está costando a la industria “cientos de millones de dólares”. Instó a Amazon a colaborar para erradicar la piratería.

Herm declaró en la conferencia Business of Football del FT que la gente sabe que se pueden conseguir Fire TV Sticks con jailbreak y acceder a servicios pirateados a través de ellos. El jailbreak es una práctica que permite instalar aplicaciones fuera del propio sistema operativo de Amazon.

Herm añadió que hay aficionados al fútbol que literalmente llevan camisetas estampadas con Fire TV Sticks. También dijo que con algunos de los gigantes tecnológicos, en particular Amazon, no reciben suficiente colaboración para abordar algunos de estos problemas, en los que la gente compra estos dispositivos en masa.

Hasta hace poco, Amazon era a su vez titular de derechos de la Premier League, tras emitir su último conjunto de partidos durante la Navidad, pero continúa ofreciendo la Champions League en el mercado del Reino Unido.

Sky y la Premier League trabajan regularmente con la organización antipiratería FACT. Durante los últimos 12 meses, FACT ha informado de varias investigaciones relacionadas con la piratería a través de Fire TV Stick, la más reciente en enero, cuando un hombre de Halifax que vendía Fire TV Sticks modificados fue condenado a dos años de prisión.

Amazon declaró al FT que está “comprometida a proporcionar a los clientes una experiencia de streaming de alta calidad, al tiempo que promueve activamente un panorama de streaming que respete los derechos de propiedad intelectual y fomente el consumo responsable de contenido”.

Tom Burrows, jefe global de derechos de DAZN Group, describió la piratería como “casi una crisis para la industria del deporte”, y declaró en la conferencia: “Existe el argumento de que ya no se pueden obtener derechos exclusivos porque la piratería es muy grave”.

Los ejecutivos advierten que los derechos deportivos se verán afectados como resultado de la piratería, y la transmisión ilegal generalizada socavará el valor al que las emisoras estarían dispuestas a pagar para asegurar la cobertura exclusiva.

La analista de medios Claire Enders dijo que la piratería era “el problema número uno del fútbol premium. Todos los mercados están plagados de piratería”. Añadió: “No conozco a ninguna emisora en Europa que sea totalmente capaz de rentabilizar los deportes debido a la piratería”.

En el Reino Unido, Sky está trabajando con la policía y los titulares de derechos de la Premier League para tratar de hacer frente a la piratería. Pero Herm dijo que Amazon no había sido lo suficientemente útil para abordar el problema. La emisora quiere que Amazon bloquee o imponga controles y restricciones al uso de aplicaciones no oficiales “cargadas lateralmente” en los dispositivos.

Amazon cofundó la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la coalición mundial de protección de contenidos que tiene como objetivo cerrar las operaciones mundiales de piratería, y ha introducido una política que prohíbe la venta de dispositivos de streaming ilícitos en su mercado, así como en las aplicaciones que infringen los derechos de terceros.

Añadió: “En Fire TV, siempre hemos animado a nuestros clientes a utilizar canales legales para acceder a los contenidos y hemos incluido avisos en el dispositivo informando a los clientes de los riesgos asociados a la instalación o el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas”.

La piratería se ha convertido en un problema tan grave que está afectando a los acuerdos de derechos de los medios de comunicación. Los acuerdos de derechos de los medios de comunicación se han realizado sobre la base de la exclusividad, pero existe el argumento de que ya no se pueden obtener derechos exclusivos porque la piratería es muy grave. Los locutores han financiado la brecha financiera causada por la piratería, pero esto no va a continuar, y si no se encuentra una manera de cerrar esa brecha, serán los propios deportes los que sufrirán.

La piratería no es un problema nuevo, pero ha aumentado en los últimos años. La Covid y la crisis del coste de la vida han provocado increíbles picos de piratería. Se estima que la piratería tiene un valor de alrededor del 50% de la mayoría de los mercados, y en la India es más como el 90%. Todo el mundo estaría mucho mejor si todos los titulares de derechos fueran mucho más vigilantes al tratar de detener lo que es básicamente la piratería a nivel industrial. A medida que las tasas de los derechos deportivos siguen aumentando, y los costes asociados se trasladan al consumidor, la lucha contra la piratería está todavía en su infancia, a pesar de ser un problema que se remonta a la década de 1990 y el lanzamiento de la televisión multicanal.