"Slow Horses", de Apple TV+, tendrá quinta temporada

Apple TV+ ha confirmado hoy que habrá una quinta temporada de la aclamada comedia negra de espionaje "Slow Horses", poco después del final de su tercera temporada. La serie, cinco veces nominada al Premio BAFTA, está protagonizada por el ganador del Oscar Gary Oldman, quien ha sido nominado recientemente al Globo de Oro por su interpretación del irascible Jackson Lamb. El episodio final de la tercera temporada de "Slow Horses" se estrenó el miércoles 27 de diciembre de 2023 en Apple TV+.

Desde su estreno en 2022, "Slow Horses" ha sido celebrada como "la mejor serie de espías de la televisión"; una serie "contundente, divertida y conspirativa" con "excelentes guiones y actuaciones" y que es simplemente "muy buena". Las tres temporadas de "Slow Horses" tienen una puntuación de más del 95% en Rotten Tomatoes, ya que la serie continúa recibiendo elogios globales tanto de la crítica como del público.

En la quinta temporada de "Slow Horses", todos sospechan cuando el friki de los ordenadores Roddy Ho se echa una novia muy glamurosa, pero cuando empiezan a ocurrir una serie de eventos cada vez más extraños por toda la ciudad, les tocará a los Caballos Lentos averiguar cómo todo está conectado. Después de todo, Jackson Lamb sabe que en el mundo del espionaje, "las reglas de Londres" siempre deben aplicarse.

“Slow Horses” es una serie de espías llena de humor negro que sigue a un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en un "vertedero" del MI5 conocido como 'La Ciénaga'. Oldman interpreta a Jackson Lamb, el brillante e irascible cabecilla de los espías que han acabado en La Ciénaga debido a graves errores en su carrera. El reparto también incluye a la nominada al Óscar Kristin Scott Thomas, el ganador del BAFTA Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Christopher Chung, Freddie Fox, Chris Reilly, Samuel West, Sophie Okonedo, Aimee-Ffion Edwards, Kadiff Kirwan y el nominado al Óscar Jonathan Pryce.

La serie está producida para Apple TV+ por See-Saw Films y adaptada para la televisión por Will Smith. Will Smith, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Julian Stevens y Graham Yost son los productores ejecutivos. El director de la quinta temporada aún no ha sido anunciado.

Las tres primeras temporadas completas de "Slow Horses" ya están disponibles en Apple TV+. La cuarta temporada se anunció en 2022.