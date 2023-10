'GH VIP 8': Una cena entre nominados caldea el ambiente en la convivencia

El reality otoñal de Telecincosigue protagonizando momentos y más aún con sus nuevos giros sorpresas. ‘GH VIP 8’ ha vuelto a poner en marcha una nueva dinámica llevada a cabo en Chile y Argentina la cual se llama ‘La última cena de nominados’. En ella, los nominados expuestos a la expulsión se reúnen en una cena de despedida para confesar cómo se sienten e incluso poner a caldo a varios de sus compañeros.

Este ha sido el caso de Laura Bozzo, Sol Macaluso y Álex Caniggia fueron nombrados para disfrutar de dicho manjar donde además de comer recibían telegramas con preguntas sobre sus compañeros y su concurso. Los nominados no eran conscientes de que sus compañeros de la casa estaban atentos a sus respuestas por lo que se pusieron cómodos y entraron de lleno en la dinámica.

La presentadora peruana fue la protagonista de la velada comenzando a confesar de quién no se fiaba. “No me fío de Marta, no me fio de Jessica, de Pilar... De los hombres no me fio de Luitingo, de Zeus, de Susana, tampoco. Creo que he mencionado a un montón pero es lo que siento”, soltaba recibiendo el apoyo de Caniggia.

“Casi lo mismo. No me fío de Marta, Pilar, Jessi...”, comenzaba a decir Álex para ser interrumpido por la reportera argentina: “¿Yo incluida?”. “Vos sos medio parte del grupo ese. Puede ser que no me fío. Y después, de los chicos, Luitingo porque va y viene. Habla. Cuenta por allí y por allá”, continuaba diciendo Caniggia. Por su parte, Macaluso afirmaba que Jessica Bueno le caía bien pero no terminaba de encajarle. Tras esto, Bozzo se calentó y soltó unas confesiones que dejaron al resto de habitantes con la boca abierta.

“Añado más: '¿Cómo voy a confiar en personas que tienen su pareja fuera y que les ponen los cuernos dentro de la casa?' Yo, la defensora de las mujeres. Si le hacen eso a sus parejas, ¿esa gente va a ser leal conmigo?”, lanzaba Laura haciendo referencia a la estrecha relación entre Luitingo y Pilar ya que el cantante rompió el pasado domingo con su chica en pleno directo.

Tras finalizar la cena, los nominados volvían junto a sus compañeros sin saber que se avecinaba una guerra. “Yo he dicho lo que pienso”, se defendía Bozzo mientras recibía el reproche de Pilar por la acusación vertida hacia ella. “A mi me ha parecido mal lo de Luitingo y Pilar, era algo innecesario meterlo porque no sabemos la historia que hay detrás, es tú opinión y la respeto pero no la comparto”, se atrevía a opinar Carmen Alcayde.

Luitingo, por su parte, fue breve dentro de su cabreo. “Si yo hubiese querido pasar la línea de la falta de respeto lo hubiera hecho”. Tras estas palabras, Laura se mantuvo firme ante sus confesiones: “Puedes decirme lo que te dé la gana que me importa un carajo”.