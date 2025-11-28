"La Voz" entra en su fase final con una gala en directo, votaciones abiertas y primeras eliminaciones en Antena 3

La fase más imprevisible de "La Voz" comienza este viernes en Antena 3. Los Directos llegan para poner a prueba a los 16 talents que aún siguen en pie. La diferencia es clave: por primera vez, el veredicto ya no está solo en manos de los coaches. Será el público quien decida con sus votos quién continúa y quién se despide para siempre del escenario.

Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika afrontan este tramo con cuatro artistas cada uno, pero nadie tiene el pase garantizado. Las actuaciones individuales decidirán gran parte del futuro de esta edición, y los fans podrán votar en directo a través de la web oficial. La experiencia promete una dosis de tensión en tiempo real, con giros en directo y decisiones inmediatas.

La gala arrancará con un momento simbólico: Malú cantará junto a los 16 talents el tema principal de "Sueños de libertad", la serie que arrasa cada tarde en la cadena. A partir de ahí, cada artista deberá defender su lugar con una actuación que puede suponer el punto de inflexión definitivo. Como mínimo, cada coach tendrá asegurada una plaza en la semifinal, pero el resto se definirá durante la emisión.

Entre los favoritos se encuentran nombres que ya han generado conversación en redes como Diva Oliveira, Oihan, Elena "La Cangreja" o Borja "El gato CHP". Cada uno representa un estilo distinto, una energía diferente y una apuesta personal de sus respectivos coaches, que ahora deberán confiar en que su visión también conecte con el público.

Los Directos de "La Voz" ya fueron un fenómeno el año pasado, cuando casi 800.000 votos decidieron el futuro de los concursantes. Esta vez, con un casting más variado y una edición especialmente competitiva, todo apunta a que las cifras de participación podrían incluso superarse.

La música en directo, el voto del espectador y el aire imprevisible de la televisión en vivo se combinan para convertir esta fase en la más vibrante del programa. "La Voz" no solo lidera las noches de los viernes, también demuestra que el formato aún tiene margen para reinventarse sin perder potencia. Este viernes, el talento no espera.