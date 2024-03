Casi la mitad de la población no consulta el prospecto de los medicamentos

Prácticamente la totalidad de las personas que toma un medicamento sabe para qué sirve, la dosis que debe tomar y la duración del tratamiento. Sin embargo, menos de la mitad, el 44,8%, no consulta el prospecto. Así, el 39% lo hace únicamente de forma puntual y un 5,8% no lo mira nunca. Y entre los que lo hacen, aproximadamente una de cada tres personas (35,2%) afirma que lo prospectos de los medicamentos no se entienden bien.

Estas son algunas de las conclusiones principales que se desprenden de la encuesta sobre el uso seguro del medicamento de los españoles, realizada por la compañía farmacéutica Teva y el Instituto de Investigación DYM.

El hecho de no entender bien los prospectos aumenta con la edad. Así, hasta los 35 años, el 71,7% de los participantes asegura comprender el prospecto. Entre los 36 y los 45 ese porcentaje baja al 66,4%, entre los 46 y los 65 disminuye al 61,4% y a partir de más de 65 años, únicamente el 62,3% de los participantes afirma comprender bien la letra pequeña del medicamento.

En cuanto a las causas, en este análisis, para el que se realizaron 1.002 entrevistas online entre el 25 de enero y el 5 de febrero de este año, se recoge que el principal motivo por el cual no se entienden bien los prospectos es el uso de un vocabulario demasiado técnico, seguido, a un segundo nivel, por el exceso de información.

A su vez, hay un nada desdeñable 13% que asegura que el problema es que es difícil encontrar la información que busca en el prospecto. Y un 12,2% de los encuestados considera que el problema está en el tamaño de la letra, ya que esta es muy pequeña.

No se observan diferencias reseñables por sexos. Respecto a la edad, el grupo de más de 65 años declara tener más problemas con el exceso de información y el tamaño de la letra, mientras que el grupo 46 a 65 años tiene más dificultades con la posología.

El papel del farmacéutico

El asesoramiento y el consejo del farmacéutico es fundamental para un uso correcto de los medicamentos o para resolver dudas al respecto. Por eso, con el fin de resolver las dudas, el 36% de la población consulta a este profesional sanitario cuando tiene problemas relacionados con el medicamento. Concretamente un 20,8% lo consulta frecuentemente y un 15,2% siempre.

Ahora bien, un 52,6% lo hace solo de forma puntual pese a que le puedan surgir dudas y un 11,5% no lo hace nunca.

En este caso, es la población más joven la que nunca consulta al farmacéutico (un 18,3%) y eso a pesar de que cada vez son más las farmacias que para la compra online permiten consultar al profesional sanitario al igual que se hace en la propia botica.

Si se analiza este aspecto por comunidades autónomas, resulta que en Andalucía la población pregunta más al farmacéutico que en el resto del país.

En todo caso, el médico y el farmacéutico son los profesionales más consultados cuando se tienen dudas sobre algún fármaco. A un segundo nivel, una de cada tres personas, declara acudir a Internet cuando tiene alguna duda.

Por el contrario, conocidos y familiares y los servicios de enfermería son las fuentes menos consultadas. Y un dato que llama la atención es que curiosamente cuando se analiza por clase social, aquellos que más consultan a conocidos o familiares están entre la clase alta.

Respecto al mal uso de los medicamentos, esta encuesta de Teva y DYM refleja que tomar un medicamento no prescrito (52,1%) es el «mal uso» más habitual entre la población, seguido por el no tomar la dosis adecuada (43%).

Por el contrario, los «malos usos» menos habituales son no respetar las recomendaciones especificadas en el prospecto (24,5%) o tomar más dosis de la pautada (15,2%). Estas dos prácticas menos habituales son las que se consideran más comúnmente como de «mal uso de los medicamentos».

Según la distribución geográfica, la encuesta recoge que la zona Centro destaca por tomar más medicamentos caducados y en el área Metropolitana de Madrid por no respetar las recomendaciones del prospecto. Por tamaño de hábitat, en las áreas metropolitanas se toman más medicamentos no prescritos y se respetan menos las recomendaciones del prospecto.

Otro aspecto que resalta este estudio es que el 13,9% de la muestra, principalmente las mujeres, ha tenido que acudir al médico o a urgencias por algún problema relacionado con la medicación, sin especificar si se debe o no a un mal uso. Ser alérgico al fármaco tomado o que la medicación siente mal son los dos principales motivos por los que se acude, en general, al médico o a urgencias.

Información realizada con la colaboración de Teva