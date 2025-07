Institución Gournay: rigor clínico, seguridad médica y honestidad

Aunque la cirugía estética es un acto médico, en muchos países, la normativa vigente no es lo suficientemente clara o estricta, lo que permite que profesionales sin titulación médica puedan llevar a cabo procedimientos estéticos. La realización de estos tratamientos por parte de personal no cualificado aumenta el riesgo de que se produzcan infecciones, necrosis tisular, parálisis faciales o resultados estéticos desastrosos, llegando incluso a poner en riesgo la vida de los pacientes. Así, el malestar entre los médicos estéticos está totalmente justificado y responde a una preocupación legítima por la seguridad de las personas tratadas y la calidad profesional. La falta de control sobre el ejercicio ilegal de la medicina estética no solo pone en riesgo la salud pública, sino que también deteriora la imagen de una especialidad médica que cada vez tiene más adeptos.

Con la finalidad de poner fin a esta situación que se ha agravado en los últimos años nace Institución Gournay, la unión de doctores especializados y reconocidos cirujanos plásticos con una impecable trayectoria profesional de nuestro país, los cuales unen sus fuerzas para promover la innovación en favor del progreso de las especialidades vinculadas a la salud estética. Lejos de los clichés del sector, el proyecto se articula sobre la idea clara de tratar la belleza como una expresión de salud, coherencia y autenticidad.

Institución Gornay comprende todas las áreas de la salud estética, con el objetivo de ofrecer un tratamiento 360 basado en la evidencia científica y de la mano de reconocidos expertos. La Institución trabaja para ser todo un referente en salud estética integral, ofreciendo al paciente una medicina innovadora de la mano de especialistas de referencia internacional y en la que la persona se mantiene en el centro. Integrar innovación tecnológica, aplicar políticas ESG reales y una firme vocación docente y divulgativa.

Dignificar la profesión

Según datos de la sociedad Secpre, el número de intervenciones estéticas a nivel mundial ha crecido un 215% a lo largo de la última década. Por su parte, un informe del SEME destaca que la medicina estética ha crecido en España un 10% anual desde el año 2020. Estas cifras avalan la necesidad de crear una marca como Gournay, que apuesta por el conocimiento, la personalización y la práctica estética guiada por la ética médica.

Institución Gournay está formada actualmente por una red de clínicas repartidas por el territorio nacional, entre las que se encuentran seis situadas en Madrid, dos en Barcelona, una en Córdoba, otra en Tenerife y un Hospital monográfico en Barcelona, además de unidades dedicadas específicamente a tratamientos avanzados en áreas como la salud capilar y la obesidad, brindando un enfoque integral y personalizado adaptado a cada paciente.

“Institución Gournay nace para devolver prestigio y profundidad al ejercicio de la cirugía y medicina estética”

Detrás del proyecto se encuentra el fondo de capital riesgo, Magnum Industrial Partners que ha realizado un capital inicial superior a los 55 millones de euros. Además, todos los asociados son miembros de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Su valor diferencial radica en el modelo asistencial integral, su equipo de élite, y una promesa clara: la de devolver al paciente el poder de elegir cómo quiere mirarse.

La nueva Institución dispone de un Comité Científico Técnico que es el órgano médico colegiado encargado de velar por la excelencia clínica, la innovación responsable y la seguridad del paciente. Formado por cinco especialistas que representan a las principales disciplinas y territorios de la institución, coordina y supervisa la práctica asistencial en toda la red, de acuerdo a los estándares más exigentes nacionales e internacionales. Entre sus funciones destaca: fomentar la colaboración interdisciplinar, tanto dentro como fuera de la institución; desarrollar e implantar protocolos y guías clínicas acordes al cumplimiento regulatorio y establecer programas de prevención de riesgos; y aportar criterio clínico y orientación ética en decisiones relevantes, alineado con las políticas públicas y las necesidades del entorno sanitario.

Prestigio, experiencia y futuro

Según palabras de Patricia Usón Jaeger, CEO de Gournay, “nacemos como una institución de ciencia y salud estética, no como una marca más, sino para ofrecer algo diferente, impulsados por el hecho de que como doctores especialistas podamos dejar un legado a nuestros pacientes”. La directora añadió durante el encuentro con la prensa que “tenemos que construir una visión holística y crecer en otras especialidades afines como dermatología, ginecología, urología, cirugía vascular, o tratamientos capilares para poner foco en tres aspectos clave: Innovación, desarrollo y docencia”. Concluía su intervención afirmando que “tenemos un ADN propio que se basa en el trabajo con rigor, creyendo plenamente en la hiperespecialización de la especialidad”.

Los doctores que forman parte de la Institución y participaron en la presentación a los medios de comunicación, lanzaron diversos mensajes en favor de la especialidad: “Volver a dignificar la profesión y alejarnos del low cost”; “dignificar de nuevo una megaespecialidad para garantizar bajo una marca un sello de garantía mediante la agrupación de profesionales”; “la necesidad como médicos de ceder nuestro conocimiento y no dejar abandonados a los pacientes cuando nos jubilamos”; “como cirujano es importante la experiencia y tener horas de vuelo”; o “regenerar la salud estética de las personas más exigentes que buscan el rigor de la ciencia y la pericia en la experiencia”.