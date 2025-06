Una de las verduras más barata y beneficiosa es la que menos se come

Durante años, el nabo fue un alimento básico en los hogares españoles, especialmente en la cocina rural. Rico, saciante y barato, era protagonista de caldos, guisos y platos de cuchara. Sin embargo, su consumo ha caído en picado, relegado por modas alimentarias o la falsa percepción de que es una verdura "sin gracia". La realidad es muy distinta: es un vegetal con propiedades extraordinarias y con un sabor suave que, bien preparado, puede sorprender.

Perteneciente a la familia de las crucíferas (como el brócoli, el repollo o la coliflor), el nabo es rico en fibra, vitamina C, antioxidantes y minerales como el calcio y el potasio. Tiene muy pocas calorías, un alto contenido en agua y una textura que se adapta a preparaciones tanto tradicionales como modernas. Y lo mejor: sigue siendo una de las hortalizas más baratas del mercado.

¿Por qué deberías volver a comer nabo?

Unsplash

Según el nutricionista, Mariela Vargas, el nabo ayuda a mejorar la digestión y regular el tránsito intestinal gracias a su contenido en fibra. "Su bajo índice glucémico lo hace ideal para personas con diabetes o quienes buscan controlar sus niveles de azúcar en sangre. Además, es una buena fuente de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y combate el envejecimiento celular", señala.

Además, la experta aseguira que su riqueza en antioxidantes naturales y compuestos sulfurados también se ha relacionado con efectos protectores frente a ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Y gracias al potasio y el calcio, contribuye al buen estado de los huesos y al equilibrio de la presión arterial. Todo eso en una hortaliza que cuesta poco más de 1 euro el kilo.

Cómo cocinar el nabo (y enamorarse de él)

Unsplash

Aunque muchos solo lo conocen por su presencia en el cocido, el nabo tiene mil vidas en la cocina. Se puede asar al horno (queda tierno y ligeramente dulce), saltear con especias, usar como base de cremas suaves o incluso rallar en crudo para ensaladas. Su sabor recuerda ligeramente al de la coliflor o el rábano, pero más suave y adaptable.

¿Una receta fácil? Nabos salteados con ajo y pimentón: corta los nabos en dados pequeños, saltéalos con ajo en aceite de oliva, añade sal, pimienta y una pizca de pimentón dulce. Quedan crujientes por fuera, tiernos por dentro y con un sabor increíble. También puedes incorporarlos a platos al curry, guarniciones o incluso hacer chips al horno.

Una verdura olvidada que merece volver a tu cocina

El nabo no es tendencia en redes ni suele estar en menús modernos, pero eso no significa que no valga la pena. Al contrario: es una opción accesible, saludable, de proximidad y con una historia profunda en la gastronomía española. Recuperarlo es reconectar con una alimentación más honesta, sostenible y nutritiva.

Así que la próxima vez que lo veas en la frutería, dale una oportunidad. Puede que descubras en él no solo una verdura deliciosa… sino un básico que tu cuerpo y tu bolsillo agradecerán.