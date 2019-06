La serie sobre el desastre nuclear de 1986 que aún sigue muy presente en Ucrania por el alto grado de radiación que persiste en la zona, no hace más que darle alegrías a HBO aunque, tanto por su temática como por su concepto visual -de un hiperralismo cercano al documental- daba la impresión de que no iba a tener tanta repercusión. Error. “Chenobyl” se ha convertido en la miniserie del momento para la crítica y también para los espectadores. Según ha publicado “Deadline”, está haciendo historia en términos de audiencia. Su visionado en los canales tradicionales alcanzó los 8 millones de espectadores. La cifra no es nada desdeñable si se tiene en cuenta que la tercera temporada de “True Detective”, que contaba a su favor con la expectación que había generado, logró 8,1 millones y “Big Little Lies” superó los 8,7 millones en 2017.

La audiencia en “streaming” es la que da la verdadera dimensión del fenómeno. Un 52 por ciento de los espectadores la vieron a través de HBO GO y HBO Now -servicio bajo demanda-. Con este dato supera incluso a “Juego de tronos”, que obtuvo 46% de espectadores en esta modalidad.

“Chernobyl es la demostración de que una gran serie siempre consigue encontrar su público”, ha comentado Casey Bloys, director de la cadena.