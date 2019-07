La serie “The Witcher” de Netflix luce músculo en su primer tráiler

“El brujo” se ha ganado, por méritos propios, un lugar en el imaginario de los lectores de ciencia ficción; los libros de Andrzej Sapkowski han tenido tanto tirón debido a un videojuego que se llama “The Witcher” y que se ha desarrollado a través de tres títulos. Geralt de Rivia se ha convertido en un icono para los jugadores y Netflix, que no es la primera vez que se fija en las consolas para inspirar algunas de sus series (Cuphead), ha lanzado el primer tráiler de la serie homónima protagonizada por Henry Cavill.

El argumento buceará en la mitología medieval para desarrollar las tramas de los protagonistas. Espadas, magia, razas de criaturas extrañas etc. serán los elementos introducidos en el pote para dar vida a una de las series más esperadas del año. El fotograma final explora una temática que ya aparecía en los videojuegos: la toxicidad de las pociones y los medicamentos que Geralt de Rivia ingiere implica una reacción en su cuerpo. Pero cabe recordar que “The Witcher” se inspirará en la saga literaria y no en los videojuegos, por lo que argumentalmente no tendrá nada que ver.

El elenco de actores no podría ser más completo y variado. A Geralt de Rivia, protagonista de la serie, le dará vida Henry Cavill, actor muy conocido por dar vida a Superman en la gran pantalla. Ciri y Yennefer, los dos personajes más importantes después del protagonista, serán encarnadas por Freya Allan y Anya Chalotra, respectivamente. Calanthe será representado por Joshi May; Eist por Björn Hlynur Haraldsson; Myszowor por Adam Levy; y Tissaia por MyAnna Buring.