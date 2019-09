Unas imágenes sobre la reconstrucción del asesinato de Diana Quer, que iban a mostrarse en “El Programa de Ana Rosa” de Telecinco explicando paso a paso cómo fue el asesinato, finalmente no han sido emitidas tras la petición del padre de la joven, Juan Carlos Quer.

Este lunes, el programa de Telecinco presentado por Ana Rosa Quintana volvía en una nueva temporada. En el principio del programa, se anunciaba que, como exclusiva, el programa tenía unas imágenes en las que Enrique Abuín “El Chicle” explicaba, paso a paso, su versión en la reconstrucción del crimen de la joven madrileña. Además, se mostró un avance de la misma, así como a “El Chicle” llevando un cuerpo entre sus brazos.

Tras la exclusiva, Juan Carlos Quer llamó al programa para pedir que no se difundan, y en un rifirrafe con la presentadora, alegó que “quien debe ver esas imágenes es el Tribunal, y no el público”. El padre de Diana Quer, posteriormente, publicó en su cuenta de Twitter que solicitó a la cadena que no se publicaran las imágenes. “El derecho a la información jamás está por encima del derecho a la defensa de mi hija”, se defendió, para posteriormente lanzar una pregunta a la presentadora: “Este vídeo es parte esencial del procedimiento. Ana Rosa, ¿si fuese tu hija lo publicarías?”.