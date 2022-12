Benahavís, un refugio natural entre el mar Mediterráneo y la montaña

El invierno ya está a la vuelta de la esquina, pero hay rincones en nuestro país que, a pesar de lo que dice el calendario, pueden presumir de temperaturas de lo más agradables también en pleno diciembre. Es lo que ocurre en el municipio costasoleño de Benahavís, a caballo entre Marbella y Estepona, convertido en un refugio natural que resulta ideal para desconectar del mundanal ruido en esta época del año.

Nombrar Benahavís es, por méritos propios, hablar de golf, ya que el municipio malagueño cuenta con hasta nueve instalaciones de golf. Buena prueba de ello es que hace apenas unas semanas el municipio acogió el final de la temporada del Circuito Europeo femenino, convirtiéndose así en un referente para los profesionales de este deporte. Aunque lo cierto es que no hace falta ser un profesional para disfrutar del golf en Benahavís, ya que los amateurs y aficionados también pueden disfrutar de lo lindo practicando su deporte favorito en este marco incomparable, entre el mar y la montaña, ya que se encuentra en las faldas de la serranía de Ronda, lo que le permite presumir de un escenario verde repleto de naturaleza. La variedad de recorridos se adapta a todos los niveles y necesidades, con una calidad indiscutible y una integración total en el paisaje. Quizás los campos más conocidos son La Zagaleta, ubicado en la exclusiva urbanización del mismo nombre (sede de la PING Junior Solheim Cup 2023), y el resort de Villa Padierna (con un total de tres campos de 18 hoyos: Alferini, Flamingos y Tramores).

Pero los amantes de este deporte tienen muchos rincones por descubrir para seguir practicando con una buena dosis de emoción: desde La Quinta, los Arqueros o Marbella Club, todos los campos de golf poseen una belleza intrínseca que hacen de Benahavís un paraíso para golfistas.

Sin embargo, no solo de golf vive el viajero que llega hasta Benahavís, ya que se trata de un destino ideal para practicar actividades al aire libre, como el senderismo, la caza, la pesca o actividades de ocio, deportivas y recreativas. Mención especial merece el paraje conocido como la Charca de las Mozas, en Las Angosturas, una hoya en el lecho del río Guadalmina, cuyas aguas forman peligrosos remolinos, y declarado por la Junta de Andalucía como Monumento Natural, ideal para los más aventureros.

Solheim Cup 2023

Benahavís es un pueblo con sabor andaluz de calles blancas y estrechas, que ha sido nombrado sede gastronómica de la Solheim Cup 2023, acontecimiento mundial que abrirá las puertas de la Costa del Sol a miles de turistas. Y es que, a los numerosos restaurantes de la localidad, conocida por su exquisita y variada cocina, se le sumarán unas cenas gastronómicas durante la semana de la Solheim Cup (del 18 al 24 de septiembre), en las que cada noche un cocinero con estrella Michelín deleitará a todo turista que quiera descubrir la magia de nuestra cocina.

La tradición de este pueblo con raíces árabes desemboca ahora en un turismo moderno y de calidad que hace las delicias de los amantes del golf, pero no solo de ellos. Si aún no ha paseado por este precioso pueblo blanco, anótelo en su lista de imprescindibles para el año 2023: golfista o no golfista, Benahavís le espera con múltiples opciones y hará las delicias de su visita. Sin duda querrá repetir.