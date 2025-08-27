Cocina contemporánea, coctelería creativa y buena música: la apuesta de Pinzelada Lounge

Madrid nunca se detiene y su oferta gastronómica tampoco… Cada semana sorprende con la apertura de un nuevo restaurante, un bar de autor o una terraza que invitan a descubrir sabores distintos. De ahí que la capital se haya convertido en un destino culinario internacional, con propuestas interesantes que van más allá de una moda pasajera.

Es el caso de Pinzelada Lounge, la apuesta gastronómica del hotel BLESS Madrid que, en poco tiempo, se ha consolidado como uno de los espacios más versátiles y atractivos del barrio de Salamanca. Este enclave es un lugar con personalidad, pensado tanto para madrileños como para visitantes que buscan experiencias completas, donde la cocina, la coctelería y la música forman parte del mismo plan.

Interior de Pinzelada Lounge BLESS Hotel Madrid

La fortaleza de Pinzelada Lounge es que no depende de una única franja horaria. Desde las 8:30 de la mañana, se puede arrancar el día con desayunos que combinan lo saludable con el disfrute: yogur ecológico de açai con granola, tortitas con frutos rojos, huevos Benedict sobre brioche artesanal o tostadas de espelta con aguacate y bimi. Una oferta fresca, cuidada y luminosa que encaja con la rutina matutina del barrio, ya sea para un encuentro de trabajo o para quienes buscan un inicio pausado de la jornada.

Desayunos saludables de Pinzelada Lounge BLESS Hotel Madrid

Al mediodía, el ambiente se transforma y la carta gana carácter. Entre los imprescindibles están las bravas en buñuelo con alioli de ajo asado, el txangurro a la donostiarra y las croquetas de jamón ibérico, que conviven con platos principales como el lomo bajo madurado o la hamburguesa de vaca con salsa propia y parmesano. En todos ellos se aprecia un equilibrio entre lo reconocible y lo creativo, entre el sabor de siempre y un guiño contemporáneo. Los postres completan la experiencia con la misma filosofía: tarta de queso y tiramisú con praliné de almendra, ambos capaces de convertir una comida en recuerdo.

Croquetas y txangurro de Pinzelada Lounge BLESS Hotel Madrid

Cuando cae la tarde, Pinzelada Lounge se convierte en escenario de otra de sus grandes virtudes: la coctelería de autor. Su carta líquida ha logrado hacerse un hueco en la competitiva escena madrileña gracias a propuestas que combinan técnica, creatividad y un punto de sofisticación. Entre los más celebrados están el Oh! My BLESS, el Sakura y el Chulapo, cócteles que no solo convencen por el sabor, sino también por la estética cuidada y la historia que cuentan en cada sorbo.

Cóctel de Pinzelada Lounge BLESS Hotel Madrid

Estos combinados funcionan igual de bien en un afterwork que en una cita especial, y se convierten en la excusa perfecta para alargar la tarde con las sesiones Sips & Sounds, en las que DJs en directo ponen música a las veladas de miércoles, jueves y sábado. Un formato que equilibra la elegancia del espacio con la energía de la música en vivo.

Pinzelada Lounge no es un proyecto estático. Entre sus novedades más recientes se encuentra un brunch de fin de semana, pensado para quienes buscan planes diferentes sin salir del centro, y la propuesta Flying Tapas, que reinterpreta algunos de los platos estrella en formato bocado. Experiencias que amplían la oferta y reafirman la vocación del hotel por ser un actor activo en la vida social y gastronómica de Madrid.

Trato profesional y cercano

Más allá de lo que se sirve en lao en la, hay un aspecto que convierte aen un: su. Ellogra unentre, con unaque hace sentir alsin perder la. Un claro ejemplo del