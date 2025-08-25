Grand Hotel Centenari Valencia: Un espacio sofisticado para vivir la ciudad todo el año

Valencia da la bienvenida a un nuevo emblema de su hospitalidad con la apertura del Grand Hotel Centenari Valencia, un hotel que no solo respeta el legado arquitectónico de la ciudad, sino que redefine la experiencia urbana de lujo durante las cuatro estaciones del año, incluyendo el cálido verano mediterráneo.

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, en la icónica Plaza del Ayuntamiento, el hotel nace de la mano de ACHM Hotels by Marriott, cadena liderada por Antonio Catalán y referente en el sur de Europa. La localización, entre el histórico edificio de Correos y el majestuoso Ayuntamiento, convierte al Grand Hotel Centenari en un punto de partida ideal para descubrir Valencia desde su epicentro cultural y social.

Más allá de su imponente fachada, lo que distingue a este hotel es su capacidad para convertirse en un auténtico destino en sí mismo. El estilo Art Déco de sus interiores, meticulosamente rehabilitados por el estudio de arquitectura ERRE, rinde homenaje al edificio original proyectado en 1925. Se trata de una joya patrimonial que ha sido transformada en un alojamiento contemporáneo, sin perder la elegancia ni la historia que lo envuelven. El diseño interior, sofisticado y cálido, está pensado para el confort durante cualquier época del año, con materiales nobles, luz natural abundante y espacios que invitan al descanso o al disfrute activo según se prefiera.

Interior del Grand Hotel Centenari Valencia AC Centenari

El hotel apuesta por una experiencia integral que trasciende la mera estancia. Cuenta con 53 habitaciones que combinan lujo, historia y funcionalidad. Pero el corazón palpitante del Grand Hotel Centenari es sin duda su azotea panorámica, desde donde se puede contemplar el skyline valenciano en todo su esplendor. Este espacio, abierto durante todo el año, es ideal para relajarse con un cóctel artesanal mientras se disfruta del clima y de las vistas, ya sea en una noche veraniega o en una suave tarde otoñal.

La oferta gastronómica es otro de los pilares del proyecto. Soul of 1927, el restaurante ubicado en la planta baja, fusiona la estética de los bistrós parisinos con la cultura culinaria de ciudades cosmopolitas como Nueva York o Chicago. Desde desayunos personalizados hasta cenas sofisticadas, pasando por sesiones de música en directo, este espacio propone una experiencia sensorial completa para huéspedes y visitantes locales.

El hotel también se involucra activamente en la vida cultural valenciana. Su colaboración con instituciones como el Instituto Valenciano de Arte Moderno o el Centro de Arte Hortensia Herrero refuerza su vocación de ser no solo un alojamiento, sino un puente entre el viajero y el vibrante panorama artístico de la ciudad.

Francisco Martínez, empresario valenciano y propietario del hotel, ha apostado por conservar el alma del edificio y devolverle a la ciudad un espacio emblemático, ahora abierto al mundo. “Queremos que cada estancia sea una experiencia auténtica, donde el visitante sienta el carácter y la historia de Valencia desde el primer momento”, señala.

En definitiva, el Grand Hotel Centenari Valencia se presenta como una propuesta atemporal, pensada para ser disfrutada tanto en pleno verano como durante los meses más tranquilos del año. Ya sea para una escapada urbana, un viaje de negocios o unas vacaciones prolongadas, este hotel invita a vivir Valencia desde su epicentro con elegancia, comodidad y una profunda conexión con su legado cultural. Una nueva joya que brilla con luz propia en el mapa hotelero de la ciudad.