NH Collection Andorra Palomé: diseño nórdico y naturaleza en estado puro

A 1.751 metros de altitud, en un enclave rodeado de bosques y con vistas únicas a los valles septentrionales de Andorra, NH Collection Andorra Palomé es mucho más que un hotel: es un refugio donde el diseño nórdico, la tranquilidad y la conexión con la naturaleza se combinan para ofrecer una experiencia inolvidable que permite desconectar por completo del ajetreo diario.

Galardonado como Mejor Ski Boutique Hotel de Andorra en los «World Ski Awards 2024 y 2025», este establecimiento se ha convertido en una joya de la hotelería de montaña. Su ubicación privilegiada, a menos de 10 minutos del telecabina de Pal-Arinsal y a solo 15 minutos de las estaciones de esquí de Grandvalira y Vallnord, lo convierte en el punto de partida ideal para disfrutar de la nieve en invierno y de la naturaleza en verano. Además, sus alrededores ofrecen rutas panorámicas, rincones secretos y paisajes que cambian con la luz del día, invitando a explorar cada sendero y disfrutar de momentos de contemplación únicos. También está a solo 15 minutos de Andorra la Vella, la capital del país, y muy cerca del Parque Natural de los Valles de Comapedrosa, perfecto para los amantes del senderismo y las actividades al aire libre. Durante todo el año, el entorno permite disfrutar de excursiones que conectan con la naturaleza del Pirineo.

Ha sido reconocido como «Mejor Ski Boutique Hotel de Andorra» en dos años consecutivos

El hotel ofrece 34 habitaciones pensadas para maximizar el confort y la calidez, donde la esencia del diseño nórdico y la tranquilidad del entorno se reflejan en cada detalle, creando un ambiente íntimo y acogedor. Cada estancia está pensada para ofrecer un equilibrio entre funcionalidad y estética, incorporando textiles suaves, iluminación cálida y pequeños detalles que hacen que los huéspedes se sientan como en casa desde el primer momento.

La experiencia gastronómica se completa en el Restaurante Émo, donde la cocina de autor se combina con productos locales para crear platos que sorprenden por su sabor y presentación. El bar del hotel, con su ambiente íntimo, es el lugar perfecto para disfrutar de un cóctel o un vino frente al fuego, ya sea al finalizar un día de esquí, tras una excursión por los bosques cercanos o simplemente para compartir un momento especial rodeado de tranquilidad.

Tanto para los amantes del esquí como para quienes buscan rutas entre bosques o simplemente desean desconectar en un enclave único, NH Collection Andorra Palomé ofrece un equilibrio perfecto entre naturaleza, diseño y exclusividad, convirtiendo cada estancia en un recuerdo inolvidable. Un destino donde cada detalle ofrece experiencias memorables, y donde la combinación de paisaje, gastronomía y confort garantiza que cada visita supere todas las expectativas.