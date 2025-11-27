Más de la mitad de los españoles elige su destino de vacaciones por sus películas favoritas

El cine nos hace soñar, llorar, enamorarnos e incluso viajar. Más de la mitad de los españoles ha elegido alguna vez su destino de vacaciones en función de alguna película o serie que haya visto, según un estudio realizado por HomeExchange.

El impacto en las mujeres es mucho más grande que en los hombres, pues 10,5% de ellas asegura haberse visto influenciada por lo que ha visto recientemente, frente al 4% de ellos.

Además, los destinos también varían en función del género. Es el caso de Mamma Mia, preferida por el 34% de las mujeres, frente a Verano Azul que se sitúa en el top 3 de muchos varones.

En términos generales, un 37% de los españoles ha elegido unas vacaciones basándose en alguna ubicación de la serie Juego de Tronos. Muy de cerca le siguen aquellas localizaciones que han inspirado El Señor de los Anillos, con un 30%.

Dentro de España, Ocho Apellidos Vascos ha inspirado los viajes de un 24% de los encuestados.

Los escenarios que más impulsan la intención de viajar son los espacios naturales, un 29%, y las grandes ciudades icónicas, un 28%.

Nueve de cada diez españoles considera, además, que las películas pueden modificar la percepción que se tiene de un país o de una ciudad.

Según aseguró Pilar Manrique, portavoz de HomeExchange en España, "a las personas ya nos les sirve únicamente visitar estos lugares como turistas, sino que quieren vivir como los locales". En concreto, así lo manifiesta un 56% de los españoles.

Ahí entra en juego la plataforma que pone en contacto a personas dispuestas a intercambiar su casa como alojamiento vacacional. El sistema cuenta ya con más de 250.000 usuarios en todo el mundo.

España es el 2º país con más miembros en HomeExchange, pues la consideran una forma muy barata de viajar, pues la suscripción cuesta 175 euros al año.

Los usuarios nacionales no solo quieren visitar destinos de película, sino que incluso plantean intercambiar su casa con algún actor que aparece en la pantalla.

El favorito de los españoles es Antonio Banderas, considerado por un 28,4%. Le siguen Blanca Suárez y Meryl Streep con un 21,4% y un 17,4%, respectivamente.

En cuarta posición vuelve a aparecer un actor local. La casa de Dani Rovira es deseada por un 16,3% de los participantes, mientras que la de Emma Stone interesa a un 15,7%.