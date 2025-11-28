Una Navidad con sabor mediterráneo en el restaurante L’Abbraccio

Cuando llegan las semanas previas a la Navidad, elegir el restaurante adecuado se convierte en uno de esos desafíos que pueden marcar la diferencia. Por eso, cada año hay direcciones que vuelven a colocarse entre las más buscadas, y la de L’Abbraccio (situado en la madrileña calle del Poeta Joan Maragall, 51) es una de ellas. Su cocina mediterránea, marcada por el producto de calidad y por una elaboración tradicional en la que los asados y el horno de leña tienen un papel protagonista, y un ambiente cálido que se presta tanto a celebraciones íntimas como a encuentros de empresa, lo mantienen como apuesta segura en estas fechas (y en cualquier otra).

Buena cocina, atención cuidada y ambiente acogedor invitan a disfrutar de estas fechas

Uno de los grandes atractivos es su selección de menús navideños, con precios que van aproximadamente entre 47 y 66 euros en las propuestas de grupo, y 125 euros en el caso del menú especial de Fin de Año. La casa mantiene su fórmula de combinar entrantes al centro (perfectos para compartir) con principales a elegir, entre los que destacan pescados al horno, carnes a la parrilla y asados en horno de leña, uno de los sellos de identidad del restaurante. Platos como pulpo a la gallega, ibéricos, alcachofas, gambas de Huelva o setas empanadas construyen una propuesta equilibrada entre tradición y sabor, rematada con postres caseros elaborados en su propia pastelería.

Los vinos no se quedan atrás. En bodega, los menús incluyen referencias de Rioja, Ribera o Albariño, además de licor, cava y café. Para quienes buscan una celebración más señalada, el menú de Nochevieja incorpora mariscos, champagne y las tradicionales uvas de la suerte.

Cada vez más familias optan por celebrar estas fechas fuera de casa, pero conviene tener en cuenta sus horarios especiales: L’Abbraccio permanecerá cerrado en Nochebuena, pero abrirá de 13 a 18 horas los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes; y de 21 a 01 horas en Nochevieja. Otro plus importante: cuenta con servicio de aparcacoches para los clientes.

Un reservado muy especial

Otro de los puntos fuertes del restaurante es su reservado, un espacio perfecto para grupos que buscan privacidad y un servicio más personalizado. Cuenta con proyector y micrófonos, resultando idóneo para cenas de empresa, reuniones familiares amplias o celebraciones con amigos.

Además, el restaurante permite ajustar menús, añadir marisco o solicitar modificaciones bajo presupuesto, facilitando la organización de grupos. También cuentan con menús infantiles y una carta de cócteles especiales para quienes quieran prolongar la velada.

En un momento del año en el que se multiplican los compromisos sociales, este restaurante combina buena cocina, atención cuidada y un ambiente acogedor que invita a disfrutar de estas fechas como se merecen.

Para más información o reservas, visitar la web www.labbraccio.com o llamar al 91 579 08 49.