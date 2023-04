El dolmen de Guadalperal es un antiguo monumento megalítico ubicado en la provincia de Cáceres, en el oeste de España. Se encuentra en la cuenca del río Tajo, en el área conocida como La Serena, cerca de la frontera con Portugal. Se cree que data del tercer milenio antes de Cristo, durante el período Neolítico.

El dolmen fue descubierto por primera vez en 1925 por el arqueólogo alemán Hugo Obermaier, mientras pasaba unos días de descanso en la localidad cacereña, en el término municipal de El Gordo. Mientras caminaba por la zona vio cómo sobresalían del suelo un grupo de piedras que llamaron su atención. Ahí comenzó su particular lucha por desenterrar los restos de una época milenaria. Logró que todo el monumento volviera a ver la luz: El dolmen, que en realidad era un conjunto megalítico funerario de hace cuatro o cinco mil años. entre los restos recuperó algunos objetos que fueron trasladados a Berlín. pero el monumento no generó demasiado interés y las autoridades no hicieron nada por rescatarlo de allí cuando en los años 60 se construyó el embalse de Valdecañas y quedó sumergido bajo las aguas de la presa hidroeléctrica del río Tajo.

Sin embargo, las sequías que azotan España desde hace años hicieron que el Stonehenge cacereño volviera a aflorar en 2019. Este hecho generó el interés de los arqueólogos, que recuperaron el interés perdido durante casi cuatro décadas y fue visto como una oportunidad única para estudiar la estructura y las características de este tipo de monumento. El dolmen de Guadalperal es uno de los pocos en España que ha sobrevivido relativamente intacto, lo que lo convierte en una pieza importante de la historia prehistórica del país.

El dolmen está compuesto por una cámara rectangular grande hecha de piedras grandes, cubierta por un montículo de piedras más pequeñas. La cámara mide unos 4 metros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de alto. La estructura está orientada en dirección este-oeste y está construida con grandes bloques de granito. La entrada a la cámara se encuentra en el extremo este y está marcada por dos grandes piedras verticales, conocidas como ortostatos. Los ortostatos se apoyan en dos grandes piedras horizontales, conocidas como dintel.

El dolmen se encuentra en un lugar elevado, lo que indica que los constructores del monumento eligieron el lugar específicamente para su construcción. La zona donde se encuentra el dolmen es una llanura rodeada de colinas, y se cree que esta ubicación se eligió porque ofrecía una vista panorámica del paisaje circundante. Esto sugiere que el dolmen puede haber sido utilizado como un punto de referencia o como un lugar para ceremonias religiosas.

Dentro de la cámara, los arqueólogos han encontrado restos humanos, lo que sugiere que el dolmen fue utilizado como un lugar de enterramiento. Los restos humanos incluyen cráneos y huesos largos, así como objetos de cerámica y herramientas de sílex. Se cree que estos restos datan de la Edad del Bronce, lo que sugiere que el dolmen se utilizó durante varios siglos.

El dolmen de Guadalperal es uno de los ejemplos más impresionantes de la arquitectura megalítica en España y en 2022 fue protegido por el Gobierno como Bien de Interés Cultural. La construcción de este tipo de monumentos era una tarea monumental que requería la movilización de grandes cantidades de piedra y la coordinación de muchas personas. La construcción del Dolmen de Guadalperal fue un proceso complejo que requirió una gran cantidad de mano de obra y habilidad técnica. Aunque los detalles precisos de la construcción del monumento se han perdido en el tiempo, los arqueólogos han propuesto varias teorías basadas en la evidencia arqueológica y las técnicas de construcción utilizadas en otros monumentos megalíticos.

La construcción probablemente comenzó con la selección de un sitio adecuado. Se cree que los constructores del dolmen eligieron una ubicación elevada con vistas al paisaje circundante, lo que sugiere que el monumento tenía una función ceremonial o simbólica. La ubicación también proporcionaba una buena fuente de piedra para la construcción.

El siguiente paso habría sido la extracción y transporte de las piedras utilizadas en la construcción del monumento. Se cree que las piedras se extrajeron de canteras cercanas y se transportaron hasta el sitio del dolmen utilizando una combinación de rodillos de madera, rampas y trineos. Los constructores habrían necesitado una gran cantidad de mano de obra para llevar a cabo esta tarea.

Una vez que las piedras fueron transportadas al sitio, se inició la construcción del dolmen propiamente dicho. La primera etapa habría sido la excavación de una zanja en la forma de un rectángulo alargado, que serviría como base para la cámara del dolmen. Se cree que los constructores habrían utilizado herramientas de piedra y cuero para excavar la zanja.

Dolmen de Guadalperal Ministerio de Cultura

El siguiente paso habría sido la colocación de las piedras verticales que formarían los ortostatos, o los postes del dolmen. Estas piedras se fijaron en la zanja y se nivelaron cuidadosamente para que quedaran alineadas en la orientación deseada. Se cree que los constructores habrían utilizado cuerdas y estacas para asegurarse de que las piedras estuvieran en la posición correcta.

Una vez que los ortostatos estaban en su lugar, se colocaron las piedras horizontales que formarían la cubierta de la cámara. Estas piedras se conocen como dinteles y se apoyan en los ortostatos. La colocación de los dinteles habría sido un proceso delicado, ya que cada piedra tenía que ser tallada con precisión para encajar en su lugar y soportar el peso de las piedras del techo.

Finalmente, se agregó una capa de tierra y piedras más pequeñas sobre la cámara para formar el montículo que cubre el dolmen. Esta capa de tierra habría sido nivelada y compactada para formar una superficie plana y uniforme.