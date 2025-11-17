Fuego, mar y creatividad: una experiencia gastronómica bien parida

Frente al Mediterráneo, donde la línea del mar se funde con el horizonte de la ciudad, se yergue el W Barcelona, un hotel que se ha convertido en un emblema de diseño, lujo y experiencia urbana. Su silueta en forma de vela, obra del arquitecto Ricardo Bofill, domina la playa de la Barceloneta y ofrece una combinación única de estética contemporánea y confort. Con casi quinientas habitaciones y prácticamente setenta suites, el hotel se presenta como un refugio tanto para quienes buscan descanso absoluto como para los amantes de la gastronomía y el diseño, un lugar absolutamente fabuloso y de relevancia internacional en el sector.

En este entorno, FIRE, el restaurante insignia del hotel, se ha consolidado como un referente culinario de la ciudad. Bajo la dirección del chef Mario Cabrera, FIRE convierte la brasa en el eje central de su propuesta. Cada plato es una declaración de respeto por el producto de proximidad, por la estacionalidad y por la técnica que transforma el fuego en sabor, textura y aroma. La cocina de Cabrera combina la sensibilidad mediterránea con una creatividad que respeta la tradición, ofreciendo platos que se disfrutan con los cinco sentidos. El espacio, moderno y abierto, con vistas al puerto y al mar, potencia la experiencia y permite que cada comida se viva con calma y atención plena.

Este otoño, FIRE inaugura una colaboración inédita con Malparit, el restaurante del Eixample liderado por Alfredo Rodríguez y perteneciente al grupo No Hay Mañana. Malparit es un local que combina la chispa de la barra con la sofisticación de la sala: tapeo castizo, platos para compartir y piezas premium de tremenda calidad. Su cocina, desenfadada y cercana, apuesta por reinterpretar la tradición sin perder la esencia del producto, con una creatividad que invita a disfrutar y a sorprenderse. Así, la unión de FIRE y Malparit en un menú a cuatro manos promete una experiencia donde el fuego, la técnica y la imaginación se encuentran frente al Mediterráneo.

Chefs Mario Cabrera y Alfredo Rodríguez Hotel W Barcelona

Hasta el 15 de diciembre

El menú, disponible del 6 de octubre al 15 de diciembre de 2025, ofrece un viaje culinario que combina lo mejor de ambos chefs. Entre las propuestas de Mario Cabrera destacan las mollejas de ternera con puré de apio nabo ahumado, hinojo, chips de boniato y salsa de Oporto, un plato donde la brasa realza el sabor de la carne y el acompañamiento vegetal aporta frescura y textura; y el arroz meloso de cerdo ibérico con butifarra del Perol, pluma ibérica, alcachofa del Prat y picada de nueces, un plato profundo, lleno de matices y con una construcción que habla de respeto por el producto y por la tradición.

Malparit aporta frescura y creatividad con la lechuga a la brasa con verduras encurtidas, queso Reixagó y avellanas, y con las vieiras a la catalana, vieiras a la brasa acompañadas de espinacas salteadas con pasas, jamón y queso, reinterpretando la tradición catalana con modernidad y personalidad. Cada plato invita a la pausa, a saborear lentamente, y se convierte en un diálogo entre fuego, producto y creatividad.

Más allá de los platos, la experiencia en FIRE es sensorial: el aroma de la brasa, la luz que entra desde las grandes ventanas con vistas al mar, el reflejo dorado del atardecer sobre la terraza, el sonido del Mediterráneo y el bullicio urbano crean un marco que transforma la cena o el almuerzo en una experiencia memorable. No en balde, el hotel, con su arquitectura icónica, su oferta gastronómica diversa y su enfoque en el bienestar, proporciona un escenario inigualable que potencia cada detalle de la visita. FIRE, además, se complementa en el W Barcelona con otros espacios destacados, como SALT Restaurant & Beach Club, donde tapas y arroces locales se disfrutan frente al mar; y NOXE, que combina alta cocina japonesa con cócteles de autor en un entorno privilegiado. Cada espacio ofrece un concepto propio, pero en FIRE, la atención al producto, la brasa y la luz del Mediterráneo hacen que la experiencia sea inigualable.

Gastronomía del Restaurante FIRE Hotel W Barcelona

El diálogo de dos cocinas

Esta colaboración a cuatro manos es toda una fusión de técnicas culinarias y también de filosofías gastronómicas: mientras FIRE enfatiza la estacionalidad, el producto local y el dominio de la brasa, Malparit suma su toque de innovación y creatividad, lo que genera un menú donde tradición y modernidad se encuentran sin artificios, donde cada ingrediente habla por sí mismo y donde el asombro en la mesa es parte del disfrute. La combinación de ambos enfoques da como resultado una propuesta que se convierte en un acontecimiento culinario de referencia en Barcelona.

En definitiva, esta experiencia es una invitación a saborear, contemplar y dejarse llevar. Desde la arquitectura que se alza frente al mar hasta el detalle de cada plato, el menú a cuatro manos de FIRE y Malparit redefine la manera de disfrutar la gastronomía urbana: es fuego, producto, creatividad y, sobre todo, el placer de vivir la comida como una experiencia completa. Frente al Mediterráneo, en un espacio donde cada rincón está pensado para el disfrute y la calma, el otoño barcelonés se convierte en un escenario perfecto para descubrir cómo dos cocinas pueden dialogar, complementarse y sorprender, sin prisa, con sabor y con estilo.