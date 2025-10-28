El Halloween más rockero y familiar de Marbella

Solo en Marbella el espíritu de Halloween puede ser tan elegante como terrorífico. Y este año, la Costa del Sol se prepara para vivir una de sus noches más esperadas en el escenario más vibrante del sur: el Hard Rock Hotel Marbella. Bajo el nombre de “Hard Rock Ween”, el hotel se transforma el 31 de octubre en un universo de luces, misterio y música en directo, en una fiesta pensada para disfrutar en familia y con toda la esencia rebelde del rock.

Fachada Hard Rock Hotel Marbella Cedida

Desde las seis de la tarde, el ambiente cobrará vida entre luces tenues, calabazas brillantes y un photocall 360º perfecto para inmortalizar los disfraces más creativos. Actuaciones en vivo, performances escalofriantes, un concurso de disfraces con premios y una decoración que combina glamour y terror convertirán el hotel en un auténtico parque temático donde niños y adultos disfrutarán juntos de la experiencia.

Los más pequeños serán los protagonistas absolutos de la tarde, con juegos, talleres, actividades interactivas y bolsas de caramelos que harán que el truco o trato tenga sabor andaluz. Mientras tanto, los mayores podrán brindar con cócteles temáticos en el Eden Pool Club, bailar al ritmo de los DJs y dejarse llevar por el ambiente inconfundible del Hard Rock, donde cada detalle está pensado para emocionar.

Este año, incluso la legendaria Memorabilia del hotel –la colección de reliquias musicales con guitarras, chaquetas y objetos de estrellas como Elvis, Prince o Madonna– se viste de misterio. Las piezas más icónicas lucirán un aire nuevo, evocando la energía de los grandes del rock en una noche inolvidable.

Una oferta de miedo

Pero la experiencia va mucho más allá de esta fiesta terrorífica. Los huéspedes podrán disfrutar de todos los servicios que han convertido este hotel en un icono del estilo de vida mediterráneo.

Las dos piscinas –la Eden Pool Club, vibrante y animada, y la Sun Society, con su infinity pool y sesiones de música en directo– son el lugar perfecto para relajarse tras una noche de emociones.

Vista de la piscina del Hard Rock Hotel Marbella Cedida

La propuesta gastronómica merece un capítulo aparte. En el restaurante Sessions, la cocina española se reinterpreta con un toque internacional, mientras que Nu Downtown invita a un viaje por los sabores asiáticos en un ambiente sofisticado, iluminado por luces cálidas y melodías envolventes.

Y cuando llega el momento de bajar revoluciones, el Rock Spa ofrece el equilibrio perfecto: tratamientos personalizados, circuito de aguas y masajes con la música como hilo conductor. Para quienes prefieran un enfoque más activo, el gimnasio Body Rock o las clases de yoga Rock Om permiten reconectar cuerpo y mente al compás de la buena energía.

Habitaciones modernas y con personalidad

Las habitaciones del Hard Rock Hotel Marbella completan esta experiencia: modernas, luminosas y cargadas de personalidad. Desde las Classic hasta las espectaculares Rock Suites, todas invitan a disfrutar del lujo con un toque divertido. Puedes pedir una guitarra Fender para tu propia jam session con el programa Picks, elegir la banda sonora de tu escapada con Tracks o dejar que un vinilo suene en el Crosley mientras el Mediterráneo se asoma por la ventana.

Habitación Hard Rock Hotel Marbella Cedida

Y lo mejor es que este espíritu familiar no se apaga con la noche de Halloween. El Hard Rock Hotel Marbella sigue desprendiendo todo su magnetismo durante el año: en invierno, descanso y confort con estilo; en primavera, conciertos y tardes soleadas; en verano, pura fiesta junto al mar; y en otoño, ese punto perfecto de calma y diversión que solo Marbella sabe ofrecer. Está claro que en Hard Rock Hotel Marbella, cada estación tiene su propio ritmo.