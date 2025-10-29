¿Quieres ver en Roma piezas de arte restauradas ?

La Banca Intesa Sanpaolo tiene en su ADN el arte, así me lo confesó Giovanni Bazoli presidente emérito de la banca cuando se inauguró la Galleria d’Italia en Nápoles y es por ello, que el area de Cultura de esta importante banca italiana “vive” también para el arte. El arte que posee este país y que no se termina nunca viene mimado de manera especial por Intesa Sanpaolo porque se preocupan y se ocupan por mantener este inmenso legado restaurando obras de arte provenientes de todos los rincones de Italia. Viajan desde pequeñísimos pueblos alejadísimos de las grandes ciudades uniéndose a otras piezas pertenecientes a colecciones de envergadura, dándoles una nueva vida y ofreciéndolas al público como sucede en esta ocasión. Con esta muestra el programa Restituzioni 2025, celebra los 36 años que han estado dedicados ha darle una nueva vida a piezas de arte . A partir del 28 de octubre y hasta el 18 de Enero de 2026 en el Palacio de Exposiciones de Roma (Via Nazionale 194) se podrán admirar 128 piezas del patrimonio artístico italiano creadas desde el siglo XV a.C hasta el año 1965.

Las piezas expuestas vienen de todas las regiones de Italia por lo que en el recorrido en esta muestra se aprecia el arte de cada rincón italiano. Desde el año 1989 se han restaurado más de 2,200 piezas de arte pertenecientes al patrimonio público. Lo más bonito de ver esta exposición son las historias que hay detrás de las piezas, como lo contó en la presentación uno de los ponentes que comentó cómo la pieza que estaba en una iglesia de un pueblo muy pequeño y muy alejado de las grandes ciudades, en la zona de Rieti, siguieron cada día la restauración: “Cuando fuimos al pueblo a empezar con la restauración las personas del pueblo lo fueron grabando y otro momento emocionante fue cuando sacamos del sitio la pieza y celebraron una misa porque la escultura se marchaba de alli” cuenta que: “El párroco llamaba muy a menudo a Restaurazione para conocer en qué momento se encontraban los trabajos de la Madonnina “ afirma.

Todo el material del trabajo que realiza Restituzioni se puede ver on line: “Está dirigido a los estudiosos, científicos y artistas que deseen descubrir estos enormes trabajos de restauración”.

Crucifijo del ámbito Franciscano del siglo XVII Imagen Alicia Romay

Hay mucho objetos que dan testimonio de la variedad y de las peculiaridades del patrimonio artístico de Italia, ofreciendo la oportunidad de restaurarlos. Son interesantes en términos de técnica y del uso de metodologías.

Provienen de sitios arqueológicos, museos e iglesias distribuidos de norte a sur de Italia; datan de la antigüedad a la segunda mitad del siglo XX y representan de manera paradigmática el camino recorrido a lo largo de los siglos por el arte italiano, y más allá, con múltiples testimonios de expresiones artísticas que llegaron de lejos y pasaron a formar parte de las colecciones del país. Restauradores, historiadores del arte y científicos han dedicado largos meses de trabajo paciente y hábil para garantizar el futuro de obras de alto valor histórico y artístico, cuya legibilidad corría el riesgo de verse comprometida para siempre y, junto con ella, la experiencia que las une íntimamente al territorio de origen.

Gracias a una amplia gama de materiales y técnicas (que van desde la pintura sobre lienzo o tabla hasta la técnica del mosaico o el fresco, desde la escultura de madera hasta el mármol, el metal, el marfil, la orfebrería y los artefactos textiles...), la exposición ofrece la oportunidad de conocer los resultados de las técnicas de restauración más actuales, todas las excelencias italianas, contadas a través de películas de las fases más destacadas de las intervenciones. La guía en papel, el catálogo digital con conocimientos histórico-artísticos y los informes de restauración publicados en la web de www.restituzioni.com, un precioso tesoro de las más de 2200 obras que han recuperado hasta la fecha.

Antes del regreso definitivo de cada obra a su ubicación de origen, los resultados alcanzados se comparten con el público en los espacios expositivos del Palazzo delle Esposizioni de Roma.

Del 28 de octubre y hasta el 18 de Enero de 2026

Palacio de Exposiciones de Roma

Via Nazionale 194

tel. +39 06 696271