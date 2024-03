La mejor playa del mundo está a solo una hora de Huelva

La plataforma de viajes y reseñas estadounidense, Tripadvisor, realizó un listado con las mejores 25 playas del mundo basado en opiniones y comentarios que los usuarios han hecho a través de la web. Este ranking se realizó en el marco de los premios anuales Travelers' Choice Awards, "Best of the Best" (lo mejor de lo mejor), galardones que distinguen entre los mejores restaurantes, hoteles, experiencias, destinos y playas del mundo.

Los criterios de evaluación no son cosa fácil, pues según la plataforma “Este premio se concede a quien reciba un gran número de opiniones y comentarios excelentes de la comunidad de Tripadvisor durante un período de 12 meses. y de 8 millones de perfiles, menos del 1 % lo consiguen”

Si bien en España también tenemos playas increíbles e incluso entre las 25 mejores de este mismo listado, como el caso de la playa de La Concha en San Sebastián (puesto número 3), la mejor playa del mundo está a solo 85 km de la provincia de Huelva, y es que el país vecino se ha llevado el premio mayor con el espectacular arenal de Falesia en Portugal.

Playa de Falesia

Acantilados de Playa de Falesia Booking

Ubicada en el Algarve portugués, en Olhos de Água, la playa de Falesia se caracteriza por sus hermosas aguas turquesas y los inmensos acantilados rojizos de unos 8km de largo que protegen la ciudad.

Aunque este paisaje puede ser similar al de playas españolas como Cuesta Maneli, playa de Falesia ha sido premiada con la bandera azul, un símbolo internacional que significa que cumple con una serie de criterios de calidad como seguridad, higiene, excelente prestación de servicios y cuidado del medio ambiente (en nuestro país tenemos 627 playas con bandera azul).

Otra de las característica distintiva de Falésia es su entorno natural notablemente virgen, los acantilados de arcilla frágil sirven como telón de fondo y el parque natural que se extiende hasta su cima. Para acceder a esta playa portuguesa, se puede descender por unas escaleras de madera que conducen directamente a la arena de la orilla.

Las 25 mejores playas del mundo

1. Praia Da Falésia (Algarve, Portugal)

2. Spiaggia Dei Conigli (Lampedusa, Sicilia, Italia)

3. Playa De La Concha (San Sebastián, España)

4. Ka'anapali Beach (Lahaina, Maui, Hawái)

5. Grace Bay Beach (Turcas Y Caicos, Caribe)

6. Anse Lazio (Seychelles)

7. Manly Beach (Sídney, Australia)

8. Eagle Beach (Aruba)

9. Siesta Beach (Siesta Key, Florida)

10. Playa De Varadero (Cuba)

11. Playa Pilar (Cayo Guillermo, Jardines Del Rey, Cuba)

12. Playa Balandra (La Paz, México)

13. Reynisfjara (Vik, Islandia)

14. Poipu Beach (Poipu, Kauai, Hawái)

15. Seven Mile Beach (Playa De Las Siete Millas, Islas Caimán)

16. Playa De Las Canteras (Gran Canaria, España)

17. Playa De Ipanema (Río De Janeiro, Brasil)

18. Playa Manuel Antonio (Costa Rica)

19. Falassarna Beach (Falassarna, Grecia)

20. Nungwi Beach (Zanzíbar, Tanzania)

21. Kelingking Beach (Nusa Penida, Bali)

22. Nissi Beach (Ayia Napa, Chipre)

23. Myrtos Beach (Cefalonia, Grecia)

24. Playa Norte (Isla Mujeres, México)

25. Muro Alto Beach (Porto De Galinhas, Brasil)