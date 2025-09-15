Palacio de Villapanés: lujo con alma en el corazón de Sevilla

Sevilla es una ciudad que se respira. En sus patios llenos de azahar, en la solemnidad de sus iglesias, en la sombra de sus callejones moriscos. Pero hay un rincón donde la historia no solo se respira, sino que se habita. Ese lugar es el Palacio de Villapanés, un hotel de cinco estrellas gran lujo que ofrece al viajero mucho más que alojamiento: una experiencia palaciega con los cinco sentidos.

Antiguo hogar del Marqués de Torre Blanca de Aljarafe, esta joya barroca del siglo XVIII, situada a escasos pasos del barrio de Santa Cruz y la Catedral, ha sido restaurada con un mimo casi reverencial. Su fachada señorial, sus patios andaluces y sus techos artesonados conviven en perfecta armonía con el diseño contemporáneo de Patricia Urquiola, Philippe Starck y GCA Arquitectos.

Sus 50 habitaciones (divididas en categorías Deluxe, Premium, Palacio y Suite) son una oda al confort y al diseño. Las suites, con vistas a los campanarios sevillanos, techos de cinco metros de altura y una bañera del siglo XIX en la cúpula del palacio, hacen que uno se sienta parte viva de la historia. Cada estancia combina tecnología de vanguardia (ordenadores Apple, altavoces Bang & Olufsen, TV Loewe) con detalles nobles como boiseries, cristaleras o suelos hidráulicos, en una sinfonía entre lo clásico y lo actual.

Palacio de Villapanés. Cedida.

En cuanto a la gastronomía, el restaurante Los Rincones del Marqués, capitaneado por el chef Jorge Cortés, ofrece un menú cien por cien andaluz con alma contemporánea. Su salmorejo de hierbabuena con cecina de buey o las ya legendarias croquetas de cola de torono son solo platos, son relatos culinarios que conectan la memoria familiar con el producto local. Los patios del palacio, su azotea con vistas a la Giralda o las bodegas restauradas son los escenarios perfectos para dejarse llevar por los sabores del sur.

Por otro lado, la reciente reforma de su área wellness ha convertido al Palacio en un auténtico templo de relajación: hammam, sauna finlandesa, jacuzzi, ducha tropical y tratamientos exclusivos con productos ALQVIMIA. Las sesiones de yoga al amanecer en la azotea son la guinda perfecta para quienes buscan reconectar cuerpo y mente. “Queremos que el huésped sienta el Palacio como su casa”, afirma Jesús Bonilla, su director, quien señala que trabajan diariamente para ofrecer una atención personalizada, elegante y profundamente humana.

Con precios que parten desde los 280€, el CoolRooms Palacio de Villapanés no es solo un hotel: es un refugio donde la historia andaluza, el diseño contemporáneo y el lujo discreto conviven para ofrecer al viajero una estancia inolvidable.