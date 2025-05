Nunca había estado en Palencia y un día, una reunión de trabajo me llevó hasta Frómista, un pequeño pueblo palentino de 700 habitantes por el que pasa el Camino de Santiago francés, el Lebaniego y el Canal de Castilla, una de las obras de ingeniería hidráulicas más importantes del Siglo XVIII, que conectó por agua la meseta y el mar Cantábrico. Aquí descubrí la tradición de los palomares, donde los vecinos crían pichones para consumo propio; los barrios de bodegas, en los que de forma particular se elabora el vino y se organizan reuniones de familia y amigos en el merendero ubicado en la parte de arriba; además, visité la iglesia de San Martín de Tours, del siglo XI, considerada una joya del románico europeo… me encantaron sus capiteles en los que se representan, entre otras, la fábula de la zorra y el cuervo; la iglesia de San Pedro y su museo de arte sacro; la iglesia de Santa María del Castillo con su espectáculo virtual o la ermita del Otero, a las afueras, mi favorita, que tiene su fiesta en septiembre. En fin, lo que a simple vista eran cuatro calles, resultó ser una fuente imparable de arte, cultura e historia. Y poco a poco me fui enamorando de este pueblecito. Aquí también se encuentra la panadería Salazar, cinco generaciones de panaderos que no han cambiado algunas de sus recetas en más de 100 años, como las rosquillas de palo; al lado, en el restaurante La Hostería de los Palmeros, solo hay buen hacer, buen producto y sabor, además de la mejor menestra de la historia y una carta de vinos que es un libro para leer con calma y fascinación. Y para dormir, en el Eco Hotel Doña Mayor, que toma nombre de la fundadora de la iglesia de San Martín de Tours, el tiempo se para por completo para descansar en sus jardines y alberca, disfrutar de sus actividades de estrellas, de sus masajes de reflexología o de sus desayunos pausados. Asoma el verano castellano. Palencia reconforta.

Iglesia de San Martín de Tours, Frómista Mónica de Miguel