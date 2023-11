Los populares destinos de vacaciones a evitar en 2024 (ninguno está en España)

Ahora que se acerca el final de año, mucha gente comienza a planificar los viajes de 2024 para tratar de ahorrarse una importante cantidad de dinero si la reserva se hace con tiempo.

Fodor's Travel se ha convertido en una revista de referencia para los viajeros. Desde hace 80 años recomienda a sus lectores los mejores sitios a los que acudir, dónde comer, salir, alojarse y qué lugares son imprescindibles sobre la visita.

Además, elabora una lista anual de los lugares que no deben visitarse debido a tres factores de sostenibilidad. Según explican en su página web, "podría parecer incongruente que Fodor's, cuyo objetivo es inspirar viajes, publique una "No List" anual, que desalienta activamente el turismo. La "No Lista" no es un resumen de lugares que denigramos, sino una declaración de lugares que veneramos. Nos encantan estos destinos. Y sabemos que tú también los amas. Pero nuestra frenética admiración y nuestra incesante necesidad de experimentarlos –ya sea motivadas por el “efecto Instagram” o por el rebote de la lista de deseos- no son sostenibles".

Es por eso que la lista de lugares que no recomiendan visitar en 2024 se centra en tres áreas principales: sobreturismo, producción de basura y calidad y suficiencia del agua, que no solo dañan los destinos en sí, sino también a las comunidades locales que dependen de ellos. La suerte para España es que Barcelona sale de la lista, además de otros lugares como París y Dubrovnik.

Venecia cobrará una tasa de 5 euros a los turistas a partir de primavera Venecia cobrará una tasa de 5 euros a los turistas a partir de primavera

Venecia (Italia)

Venecia ha experimentado un aumento considerable del turismo en los últimos años y sigue sin poder resolver este problema. "Preocupada durante mucho tiempo por la posibilidad de quedar sumergida en el agua, Venecia ahora agoniza por el ahogamiento de sus turistas. La creciente marea de visitantes continúa poniendo a prueba una belleza ya frágil y está provocando efectos adversos para las personas y el lugar", explica la revista.

No es la primera vez que Venecia aparece en la lista. En 2018 ya era mencionada después de que se prohibiera el acceso de los grandes cruceros a la laguna. Las medidas tomadas por el ayuntamiento no han surgido efecto. A partir del 1 de enero, cada turista que acceda a la ciudad deberá pagar una tasa de 5 euros, pero lamentablemente, esta medida tampoco frenará a la masa de visitantes que evitarán que la visita se pueda disfrutar como se merece la ciudad.

La medida será probada durante 30 días no consecutivos durante una serie de fines de semana de primavera y verano. Los visitantes deberán reservar los billetes con antelación y habrá algunas exenciones, como los viajeros menores de 14 años y los habitantes de la región del Véneto que acudan a visitar a sus familiares. Y es que la ciudad recibe la friolera de 30 millones de visitantes al año, algo que es prácticamente insostenible.

Atenas Dreamstime

Atenas (Grecia)

La capital griega ha sido añadida a la lista de lugares para evitar durante 2024. Fodor's advierte que "después de la crisis económica, el malestar político y la pandemia, la oficina de turismo griega entonó el canto de sirena del marketing, atrayendo a los viajeros a Atenas. Existe el temor de que si el aumento de visitantes continúa sin control, los barrios atenienses más típicos se erosionarán culturalmente y desaparecerán físicamente".

La principal atracción turística de Atenas, la Acrópolis, y sus monumentos emblemáticos, el Partenón, el Erecteión y la entrada de los Propileos, han experimentado un aumento récord de visitantes: alrededor de 17.000 personas diarias, una cifra insostenible para la conservación del lugar. Para combatir número desorbitado de visitantes, el gobierno griego estableció un sistema de visitas programado que comenzó en septiembre. Esto soluciona los picos de afluencia, pero no el del volumen, que se ha establecido en 20.000 diarios.

Además, durante los últimos años hay zonas históricas de la ciudad que están deteriorándose. Es el caso del barrio de Plaka, cercano a la Acrópolis, que está perdiendo su encanto debido a las nuevas construcciones para albergar y dar servicios a los turistas: nuevos hoteles, muchos de los edificios históricos se están transformando en Airbnbs, y el gobierno ha hecho la vista gorda ante otros “usos del suelo”, como el uso de tejados para nuevos restaurantes y bares.

Perder el encanto de Atenas significa perder también su autenticidad. Y no es sostenible. Según la Confederación Griega de Turismo , las visitas en 2022 se dispararon después de la pandemia, pero tanto la cantidad de tiempo como el dinero gastado en vacaciones disminuyeron. Más bien, Atenas se ha enfrentado a un nuevo problema: una ola de turistas que realizan excursiones de un día procedentes de cruceros . En 2022, Atenas recibió 760 cruceros, más que nunca.

Una foto sin fecha facilitada por el Ministerio de Defensa de Japón muestra una impresión artística de dos aviones de combate de próxima generación volando en el espacio aéreo cerca del monte Fuji en Japón. JAPAN'S DEFENSE MINISTRY HANDOUT EFE

Monte Fuji (Japón)

El pico más alto (y sagrado) de Japón ha sido un lugar de peregrinación durante siglos. El Monte Fuji ha atraído a hordas de excursionistas, ávidos de alcanzar su cima. A su paso, los escaladores dejan un reguero de basura, por la que deben pagar una tarifa de cooperación voluntaria para su retirada que no llega a los 10 euros. Contaminar es barato, por lo que no se tiene cuidado.

Las cifras del Ministerio de Medio Ambiente de Japón reflejan que más de 200.000 personas ascendieron por las cuatro rutas existentes: 137.236 recorrieron el sendero Yoshida en Yamanashi. Las otras tres rutas, de la prefectura de Shizuoka, menos visitada, recibieron 49.545 (Fujinomiya), 19.062 (Subashiri) y 15.479 (Gotemba) excursionistas.

Monumento Nacional de las Montañas San Gabriel (California)

La cantidad de visitantes combinada con la falta de supervisión y conciencia ambiental ha llevado al deterioro de lo que debería ser un oasis natural para Los Ángeles.

Incluido oficialmente en el Servicio Forestal Nacional por el presidente Obama en 2014, el Monumento Nacional de las Montañas de San Gabriel constituye aproximadamente el 70% del espacio verde abierto disponible para los angelinos. Estaba destinado a ser la "corona del Valle de los Ángeles", pero una década después está cubierta de basura y llena de grafitis.

Bahía de Halong, patrimonio de la Humanidad y símbolo turístico de Vietnam. larazon

Bahía de Ha Long (Vietnam)

Las actividades de navegación turística junto con las crecientes comunidades pesqueras están contribuyendo a la acumulación de desechos y de diésel en el agua, y los intentos de frenar la contaminación se eluden fácilmente y sólo se aplican a medias.

Designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, el popular destino turístico de Vietnam, la Bahía de Ha Long, en el Golfo de Tonkin, en la provincia de Quảng Ninh, atrae a millones de viajeros. Este impresionante paisaje marino, que comprende 1.600 islas e islotes de imponentes karsts de piedra caliza envueltos en bosques tropicales que se elevan sobre las aguas del mar esmeralda, se encuentra a un rápido viaje de tres horas en autobús desde Hanoi. Sin embargo, el exceso de turismo y la contaminación marina han estado ejerciendo presión sobre el ecosistema durante décadas. El número de visitantes a la bahía de Ha Long en 2022 fue de más de siete millones y se espera que rondará los ocho millones y medio en 2023.

En los cruceros por la bahía, no es raro que los visitantes vean botellas de agua, bolsas de plástico, vasos de poliestireno y desechos relacionados con la pesca flotando en el agua junto con vetas de aceite y grasa de los colores del arco iris de las actividades de navegación turística . La basura de las zonas residenciales y las comunidades pesqueras se alinea en partes de las playas.

Un estudio de 2020 estimó que anualmente se generan 28.283 toneladas de desechos plásticos en la bahía, de las cuales 5.272 terminan en el mar. Las actividades turísticas producen diariamente la friolera de 34 toneladas de desechos en total, lo que afecta no solo la experiencia turística, sino también el frágil ecosistema. Alguna vez hubo 234 tipos de arrecifes de coral en la bahía, pero solo quedan la mitad.

Mientras tanto, el rápido crecimiento de la ciudad de Ha Long , con un parque de diversiones, hoteles de lujo, un teleférico y nuevas zonas residenciales, está ejerciendo una presión adicional sobre el ecosistema; la ciudad sólo tiene capacidad para manejar el 40% de sus aguas residuales.

Desierto de Atacama National Geographic Desierto de Atacama

Desierto de Atacama (Chile)

El desierto de Atacama se comercializa como una maravilla natural etérea y una de las atracciones turísticas más románticas del país , incluido el premio World Travel Awards al destino más romántico. Pero está amenazado por una fuerza inesperada: la inclinación por la ropa barata.

La industria de la moda rápida genera 92 millones de toneladas de residuos textiles al año. Una chaqueta de rebajas de una tienda que vende ropa producida en masa puede parecer una ganga por 15 euros, pero cuando pasa de moda está destinada a terminar aquí. Chile es el mayor importador de ropa usada de Sudamérica y acepta 60.000 toneladas de prendas no deseadas al año, en su mayoría procedentes de Estados Unidos, Europa y Asia.

En Iquique, los comerciantes compran prendas contenedores llenos de ropa por unos céntimos de euro. Como el gobierno chileno no permite mandar los desechos textiles a los vertederos, los comerciantes clasifican las piezas que pueden revender. Todo lo demás (hasta el 85% acaba en un vertedero en el desierto de Atacama. Su tamaño es tal, que algunos satélites lo han detectado desde el espacio.

Lago superior (Grandes Lagos de EE UU)

El lago de agua dulce más grande del planeta enfrenta numerosos problemas: advertencias sobre el consumo de pescado, amenazas al ecosistema como especies invasoras y proliferación de algas, y tensiones por el exceso de turismo, especialmente en la Península Superior de Michigan en la zona de los Grandes Lagos de EE UU.

Los ojibwe llaman al poderoso lago Superior gichi-gami , “gran mar”, por su inmensidad y sus enormes olas. El Gran Lago más grande se ha recuperado significativamente después de la destrucción causada por el comercio de pieles durante siglos, la minería y la tala del siglo XIX y la producción industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, persiste la amenaza al lago de agua dulce más grande del mundo por superficie, que contiene el 10% del agua dulce total del planeta. Las advertencias sobre el consumo de pescado relacionadas con la contaminación continúan afectando a las comunidades, el calentamiento de las aguas está provocando la proliferación de algas y los parques nacionales y otras áreas naturales están experimentando un aumento del turismo, lo que afecta al medio ambiente y a las comunidades locales.

El aumento del turismo está provocando más basura marina, lo que provoca la destrucción del hábitat, la erosión de las costas y afecta la calidad general del agua. El año pasado, Superior Watershed Partnership eliminó más de seis toneladas de desechos, incluidos plástico, neumáticos, equipos de pesca e incluso bicicletas y electrodomésticos.

Salvada de las aguas del Ganges La Razón La Razon

Río Ganges (India)

El río más importante de la India enfrenta problemas de flujo reducido, contaminación flotante y el peligro para los delfines de río, todo ello exacerbado por una nueva industria de cruceros fluviales de lujo.

El crucero fluvial MV Ganga Vilas zarpó en enero en un viaje de 50 días y casi 3.000 kilómetros de recorrido a lo largo del río Ganges. Un billete para el crucero fluvial más largo del mundo tenía un precio de alrededor de 24.000 euros. Con 36 turistas en 18 suites y una tripulación de 40 personas, se esperaba que sentara las bases para los cruceros de lujo en la India, y poder apoyar así el cuidado de los parques nacionales y a las comunidades locales.

Sin embargo, sólo ha logrado un alarmante aumento del turismo fluvial en el Ganges, considerado sagrado por los hindúes y que da sustento a más de 500 millones de personas. Más del 40% del PIB del país se genera a lo largo de la cuenca del río.

Se considera que el río es la encarnación de la diosa Ganges, la diosa de la purificación, y muchas prácticas religiosas se centran en él. El agua se considera pura, por lo que la gente se baña en el río, bebe su agua bendita y la usa para limpiar sus hogares y sus alrededores. En Varanasi, los muertos son incinerados a orillas del río y los restos son arrojados al agua. No es raro encontrar cuerpos flotantes en el río; en 2015, se recuperaron más de 100.

Un proyecto emblemático del actual gobierno indio es Namami Gange, una misión para conservar el Ganges. El gobierno ha iniciado 409 proyectos por valor de 4.500 millones de dólares para limpiar el río, incluidas plantas de tratamiento de aguas residuales, limpieza de superficies, forestación, agricultura sostenible y concienciación y educación para las comunidades. El plan inicial comenzó en 2014 y se suponía que duraría cinco años y costaría 3.000 millones de dólares.

Sin embargo, las investigaciones y los informes muestran que la contaminación sigue siendo un problema importante incluso después de años de esfuerzos.

Otro factor que contribuye a la contaminación es la reducción del caudal. Durante años, los científicos han observado niveles bajos de agua en el Ganges y se espera que el cambio climático los reduzca aún más. Según el diario británico "The Guardian", la industria de cruceros fluviales depende de "operaciones de dragado para mantener profundidades mínimas para la navegación de cruceros en la ruta NW-1 Ganges".

Koh Samui (Tailandia)

El lugar conocido durante los últimos meses por ser la localidad en la que el español Daniel Sancho está en prisión por el asesinato del cirujano plástico Edwin Arrieta es un paraíso para los turistas. Tanto es así que la masiva afluencia provoca el consumo del 70 por ciento del agua dulce de la zona. Esto, unido a los problemas hídricos del último año, está llevando a una situación insostenible.

Situado frente a la costa del Golfo de Tailandia, sus hermosas playas y los lujosos complejos turísticos han provocado que esta pequeña isla reciba un promedio de 74 vuelos diarios y más de 140.000 pasajeros.

El 2 de julio se advirtió a los residentes que solo quedaban agua dulce para 30 días. Las empresas se vieron obligadas a comprar agua cuando se agotaron los suministros; la gente pagaba entre 250 y 300 baht (aproximadamente entre 7 y 8 euros) por 2.000 litros de agua.

Pero la cuestión del agua en Koh Samui es compleja. La isla obtiene agua de sus embalses naturales, así como de un oleoducto submarino, que comenzó a funcionar en febrero de 2019 pero que no ha logrado solventar el problema.