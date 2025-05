Praia do Canal, tranquilidad en la Costa Vicentina

La Costa Vicentina, un paraíso natural situado en suroeste de Portugal, es seguramente uno de los espacios más vírgenes del viejo continente.

Protegido gracias al “Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina”, este gran trecho costero de más de cien kilómetros de extensión, posee espectaculares playas y escarpados acantilados cincelados por las embestidas del mar y el viento.

Sin duda, un reclamo indiscutible para quien disfrute de paseos entre la naturaleza en un territorio rico en flora y fauna, tanto terrestre como acuática. Estamos es una de las zonas más bellas del país vecino.

En este paradisiaco escenario natural, con el océano Atlántico al fondo, en medio de la naturaleza y en un Algarve no masificado, encontramos un hotel, perteneciente al selecto club Small Luxury Hotels of the World (www.slh.com) donde el sosiego, el reposo y la tranquilidad parecen tener su casa entre estos muros. Su nombre: Praia do Canal Nature Resort (www.praiadocanal.pt)

De moderno diseño (bajo la firma del arquitecto João Favila Menezes), con tonos cálidos, influencias minimalistas y una atrayente decoración obra de la diseñadora Constança de Castro Fernandes, este lujoso oasis en medio de la naturaleza ofrece todas las comodidades que el huésped pueda desear, aderezadas con una gran propuesta gastronómica (gracias a sus restaurantes Azeitona –capitaneado por el chef Marcelo Santos, Medronho -donde probar magníficos cócteles de autor- y Zimbro -situado frente a la gran piscina exterior-).

Edificio principal de Praia do Canal Nature Resort JNarro

Ese cuidado por la decoración, visible a lo largo de todo el resort, es especialmente apreciable nada más acceder al vestíbulo central al entremezclarse, con extraordinario gusto, obras de arte, una chimenea central, grandes sofás y alfombras, estanterías, piezas de corcho y madera (algunas de estas últimas, traídas desde Bali), un inmenso panel de azulejos en relieve anaranjado (obra de la artista María Ana Vasco Costa) o raíces de árboles transformadas en increíbles esculturas, mesas o lámparas.

Como puede apreciarse en la imagen, el vestíbulo central está comunicado con una de las grandes terrazas del hotel Praia do Canal

No hay duda que todo está pensado para el relax, la comodidad y el bienestar del huésped en este impecable cinco estrellas, el primero situado en el término municipal de Aljezur.

Una espectacular piscina exterior tipo infinity (con "camas de piedra" sumergidas), gimnasio, spa (con baño turco, sala de tratamientos, sauna, zona de relajamiento, piscina interior de agua caliente, ducha sensorial, etc.), espacio para practicar yoga, varios miradores o una pequeña tienda donde se venden productos elaborados en Portugal son, entre otras, algunas de las prestaciones que ofrece este hotel.

Las más de doscientas hectáreas que componen la propiedad cuentan también con senderos por donde perderse entre colinas y bosques o acercarse al inmenso océano Atlántico.

Además, gracias a distintos acuerdos con “parceiros”, es posible contratar "jeep safari", recibir clases de surf, pasear a caballo, realizar avistamiento de aves, recorrer la costa en barco, volar en globo, participar en catas de vinos, visitar grutas o preparar excursiones para comer en medio de la naturaleza.

Praia do Canal, perteneciente al grupo empresarial Leacock, es su primera experiencia hotelera en Portugal continental, aunque ya posee un dilatado bagaje y varias empresas dedicadas al mundo turístico en Madeira, entre éstas, dos reconocidos hoteles de la isla.

Cincuenta y seis amplias habitaciones en diferentes modalidades. Todas ellas, un lujo para el descanso.

Desde las junior suites con terraza al exterior y cama con dosel, a suites familiares con piscina privada o a las impresionantes Grand Suite Rooftop.

Impresionante terraza, con vistas únicas, de una de las suites Praia do Canal Nature Resort

La pregunta es evidente. ¿Por qué no dejar reloj en la habitación, acercarnos a la piscina y relajarnos dejando que el tiempo pase mientras disfrutamos del omnipresente sol del Algarve?

En eso consiste la felicidad. En disfrutar de lo que nos gusta, en dejar aparcadas las preocupaciones y olvidarse por unos días de lo cotidiano.

Praia do Canal Nature Resort, gracias a su ubicación, amplios espacios, diseño único, ambiente acogedor y tonalidades suaves es el sitio perfecto para desconectar en medio de la naturaleza. Sin agobios, sin ruidos, dedicándole tiempo a uno mismo.

Tras esta magnífica experiencia de paz y tranquilidad, envueltos por este precioso paisaje que nos rodea, nada como finalizar el día cenando en el restaurante Azeitona (su gran apuesta gastronómica) para disfrutar las excelencias culinarias (de inspiración regional y priorizando los ingredientes orgánicos de cercanía) preparadas meticulosamente por Marcelo Santos. Todo un descubrimiento y, creo, que una acertada recomendación.

Interior del restaurante Azeitona Praia do Canal Nature Resort

El resumen del paso por este hotel lo aglutina con mucho atino, y en pocas palabras, uno de sus lemas: “Providing Inmeasurable Memories” (Proporcionando recuerdos inconmensurables).