Robert de Niro: "Roma es única"

Días de vértigo, de risas, de recuerdos y de emociones se vivieron la semana pasada en Roma con la visita del gran actor y sus socios con motivo de la apertura de su hotel-restaurante NOBU. De Niro despierta pasiones y con su presencia ha conseguido que las calles de Roma, especialmente en la Via Veneto, reviviera aquellos años en los que los paparazzi se agolpaban en el Harry’s Bar o en la terraza del histórico hotel Excelsior para conseguir una foto de los famosos actores hollywoodenses de la época. Robert de Niro nunca pasa de moda, todo lo contrario. ¡Robert, Robert!, gritaban cientos de fans que estaban agolpados a las puertas del nuevo hotel desde muy temprano esperando verlo aunque fuera de muy lejos. En la Via Veneto todo el mundo estaba muy nervioso minutos antes de la ceremonia de apertura, hasta que los tambores anunciaron el inicio de la SAKE CEREMONY, la tradición japonesa antigua y simbólica que suele celebrarse en eventos importantes y que el Nobu lo ha integrado a sus openings en todo el mundo. Es el ritual que marca el inicio de un evento especial. Carlo Acampora, CEO del hotel de Roma fue el primero en tomar la palabra seguido de Trevor Horwell, CEO de NOBU Hotels que fue quién anunció a Robert de Niro y a sus co- fundadores socios: Nobuyuki Matsuhisa (chef japonés) y Meir Teper (productor y empresario).

Robert de Niro con sus socios y el CEO del hotel en la inauguración del NOBU Imagen Alicia Romay

Un emocionado de Niro dijo: “Gracias a todos por estar aquí esta noche en Roma, una ciudad que no se compara con otra. Roma ya tiene un nuevo hotel pero no es uno más tal como lo confirman ellos mismos. En el encuentro para el diario La Razón que mantuve con de Niro, sus socios y el CEO de la empresa hubo momentos muy cómicos, este fue uno de ellos:

¿Podrían cada uno decirme en una palabra qué aportan a NOBU, por favor?:

Nobu Matsuhisa –Pasión

Robert De Niro –Cohesión, visión y racionalidad.

Meir Teper –MONEY!! (hahaha)

Se conocen y son cómplices, forman un grupo con personalidades completamente diferentes. De Niro y Nobu el chef se conocieron en el año ’87 en el restaurante “Matsuhisa” en Beverly Hills. En el ’93 se asociaron con el productor Teper.

Chef Nubu, De Niro y Teper en la presentación del NOBU en el Cinema Fiamma Imagen Alicia Romay

El día anterior a la apertura del hotel, hubo un encuentro privado con ellos en el cine Fiamma, el espacio en donde se presentó la famosa película de Federico Fellini, La Dolce Vita (3 de Febrero de 1960). Previamente el alcalde de Roma le había otorgado la Lupa capitolina, la máxima distinción que otorga la ciudad de Roma. Con esta visita tan simbólica a Roma, se desea iniciar una nueva era en esta parte de la ciudad eterna siempre relacionada al mundo del cine.

Robert de Niro respondiendo a una de mis preguntas Hotel Nobu

En Roma se han abierto 13 hoteles de lujo desde el año 2023 pero NOBU quiere ser diferente según lo comenta el CEO a La Razón:

Con tantos hoteles nuevos abriendo en 2026 y 2027 como Rosewood, Mandarin Oriental, Baccarat, solo por nombrar algunos en el distrito de Via Veneto, ¿qué ofrecerá el Hotel Nobu de diferente?

Trevor Horwell: Cada uno de esos nombres tiene su propia marca; una diferencia en Nobu es que tenemos una operación de alimentos y bebidas; el éxito habla por sí mismo. La razón por la que alcanzamos el mismo nivel que estos hoteles es porque el cliente que va a los restaurantes ahora se queda en nuestros hoteles, y cuando llegamos a una ciudad, nos gusta asegurarnos de que la comida y bebida sea algo que atraiga a los locales. Creo que otras marcas no tienen eso, y sabes, tienen un hotel pero no hay alma. Nos gusta decir que nuestra comida y bebida es el corazón de la operación. Entonces, creo que la diferencia es que llevamos nuestro concepto a Roma y a quien le guste se puede hospedar con nosotros o en otro hotel. Desde nuestra perspectiva, podemos llegar a una ciudad y tener mucho éxito.

¿Por qué la gente preferiría quedarse en el Nobu Hotel en Roma en lugar de cualquier otro?

Porque van a tener prioridad para conseguir una mesa en nuestro restaurante, mientras que las personas que se hospedan en otros hoteles no están seguras de poder conseguir una mesa. Si se quedan en un hotel Nobu, obtienen una mesa; si se quedan en otro, no están seguros de que podrán conseguir una mesa; nosotros damos prioridad. En cualquier negocio en el que te encuentres, el negocio repetido es la clave de tu éxito. Si no consigues clientes que regresen, estás acabado. Además, cuando decidimos firmar un acuerdo para abrir un hotel/restaurante en Via Veneto, no había otros hoteles aquí. Bueno, el Westin Excelsior está aquí. Todos esos hoteles de lujo que mencionas están llegando ahora y esta es la ubicación correcta.

¿Estáis compitiendo con hoteles como el Bulgary y el St Regis?

Sí tenemos el mismo rango de precios

Usted ha trabajado con varias marcas internacionales de lujo, ¿qué tiene NOBU comparandola con otras?

Creo que hay una pasión dentro de la empresa que no solo proviene, digamos, de su liderazgo, sino también de sus empleados. Muchos empleados dentro de Nobu han estado aquí durante muchos, muchos años. Cuando me uní; llevo 16 años ahora, algunos de los empleados ya llevan más de 10, 11, 12 años y algunos de ellos todavía están con nosotros hoy. Eso dice algo, así que creo que una diferencia es que, a medida que creces, a veces pierdes lo que yo llamo, digamos, camaradería. Esta es la diferencia que noté, ya que muchas empresas hoy en día son tomadas por conglomerados y pierden esto, y digo que esto es algo que podemos mantener incluso con el tamaño porque a veces con otro tamaño, puede afectar al producto en general.

¿Qué legado queréis dejar con vuestros hoteles – restaurantes NOBU?

Robert de Niro: Me gustaría que fuera una presencia tradicional bien respetada. Mantener la tradición respetuosamente.

Sus socios: Las grandes corporaciones toman el control de los negocios pero no se hacen cargo de las ventas. En otros negocios, si no lo hacen con sentimiento y empatía, existe la posibilidad de que pierdan algo. Es muy importante que las personas que lo iniciaron y lo mantuvieron lo sigan haciendo así. Si llega a ser controlado por otros, ellos no saben lo que están haciendo. Determinaremos ese legado, sea lo que sea, más adelante. Hay un legado que mantener de lo que ya existe.

Trevor Horwell: Puedo decir algo sobre el legado? Cuando Nobu empezó hace 30 años, fue un “game changer” (un cambio de juego). Cuando entramos en los hoteles hace 13-14 años, fue un cambio de juego debido al crecimiento que vemos hoy y al éxito. Ahora estamos entrando en residencias y ahora se convertirá en un cambio de juego. Nobu se convirtió en un cambio de juego en restaurantes, hoteles y residencias.

El nuevo hotel está ubicado en el corazón histórico de Roma, en Via Veneto, el Nobu Hotel and Restaurant Roma reinterpreta una de las direcciones más emblemáticas de la ciudad, transformándola en un santuario del lujo moderno, donde el minimalismo japonés se encuentra con la sofisticación italiana. Diseñado por el aclamado Rockwell Group, la estética del hotel combina cálidas texturas romanas con el estilo inconfundible de Nobu, creando un espacio relajante y contemporáneo que combina las dos grandes culturas de la hospitalidad y el diseño.

En el menú del Nobu Restaurant Roma hay platos como el la Black Cod Miso, Yellowtail Jalapeño y Rock Shrimp Tempura, junto con creaciones de temporada que celebran los productos italianos.

Via Veneto se vuelve a poner de moda.