¿Se le apareció la Virgen a Ayuso?

El vahído de Ayuso en la misa por la festividad de la Virgen de la Almudena ha sido muy comentado por las lenguas de vecindona. Tuvo que ser trasladada a la Jiménez Díaz en ambulancia, y eso hizo sonar todas las alarmas especulativas, además de las sirenas. Un vulgar mareo puede ser objeto de todo tipo de habladurías, incluso hay quien llegó a sospechar que la presidenta de Madrid podía estar embarazada, cosa improbable por los duros momentos que desde hace tiempo vive la pareja, poco propicios a las delicias de los juegos amorosos y menos propicios aún para desechar la prudencia. Este vejestorio, animado por la ola de misticismo que nos invade desde que Rosalía se puso en modo conventual, tuvo en un principio otra sospecha.

Vaya, a la Ayuso se le ha aparecido la Virgen, le grité al televisor al oír la noticia. Y es que el día parecía propicio, aunque no el lugar. La Virgen no acostumbra aparecerse en catedrales, más bien elige cuevas o algún árbol en medio del campo. Pero quizá haga una excepción, me dije, tratándose de Isabel, una fervorosa líder pepera. Así que imaginé que la Almudena se le había aparecido para anunciarle los tormentos que va a padecer por no haber hecho caso a Esperanza Aguirre cuando la aconsejó que lo mejor que podía hacer en el trance amargo que vive era una “separación fake” de su novio. O quizá la Virgen le mostró el histerismo de todo el sanchismo en masa lanzándole llamaradas infernales después de la absolución de García Ortiz en el TC de Pumpido. Terrible e insoportable imagen. Pero no, todo se debió a una simple bajada de tensión por una gastroenteritis viral. ¿Procedía el virus de Óscar López o de Mónica García? Aún no se sabe.