Estas son las 15 maneras de ahorrar este verano y no renunciar a nada

El verano es la época del año por excelencia donde los planes, los reencuentros y los viajes abundan. Ir a un festival con amigos, pasar un día en la playa o conocer nuevos lugares es algo que muchos ansían y, aunque el tiempo parece infinito, el dinero no lo es. Renunciar a unas semanas de vacaciones no está en nuestros planes, sin embargo, será necesario que los gastos no se disparen y evitar que los despilfarros se incrementan notablemente. Por ello, desde el blog de Bankinter explican como ahorrar dinero este verano y decir que sí a todos los planes que nos propongan.

1. Ahorrar con las rebajas

La temporada de rebajas es el momento ideal para comprar esa blusa que tanto nos gusta o unas zapatillas de último modelo, ya que estas prendas se adquirirán a un precio menor del habitual.

2. BlaBlaCar y ahorro en gasolina

BlaBlaCar es un servicio francés de vehículo compartido que permite encontrar personas que viajan al mismo destino que nosotros y así compartir los gastos de desplazamiento con todos los ocupantes del coche.

Asimismo, si necesitamos desplazarnos en coche este verano, se puede ahorrar en el consumo de gasolina de varias formas: evitar ir en reserva, revisar la presión de los neumáticos, intentar mantener una velocidad estable, circular con marchas largas o incluso intentar no bajar las ventanillas.

3. Usar la bicicleta

La bicicleta es el mejor medio de transporte, ya que no solo se producirá un ahorro económico, sino que también se estará protegiendo el medio ambiente y haciendo ejercicio físico.

4. Couchsurfing o Airbnb

El couchsurfing es una plataforma que permite que aquellas personas que ofrecen un hueco en su casa se pongan en contacto con los viajeros más atrevidos que quieren conocer gente y compartir experiencias de una manera diferente.

Asimismo, la plataforma de Airbnb permite publicar una habitación o un piso vacío para alquilarlo y así sacar un beneficio económico.

5. Wallapop

Las plataformas de segunda mano como Wallapop o Milanuncios permiten a las personas adquirir productos a un menor precio, consiguiendo así ahorrar una cuantía significativa en sus compras. Por tanto, también permiten a las personas publicar aquellos artículos que no les hacen falta y sacarse un dinero extra.

6. Ahorrar energía y agua

Reducir el consumo de energía es otra forma de ahorrar, y esto se puede conseguir utilizando bombillas de bajo consumo o haciendo un uso eficiente de los electrodomésticos. Cerrar la llave del agua, realizar duchas cortas o cerrar el grifo mientras nos cepillamos los dientes también es una forma de ahorrar este verano.

7. Espectáculos gratis

Hay múltiples actividades de ocio gratuitas para hacer durante el verano o mientras estamos de viaje. Por ejemplo, los museos siempre suelen tener un día gratis a la semana para poder visitar sus colecciones.

8. Ahorrar en alimentación y cesta de la compra

Escoger alimentos de temporada, consumir productos de marca blanca o aprovechar las ofertas del supermercado es la forma en la que el gasto en alimentación puede reducirse sin que el consumo se reduzca.

9. Hacer un presupuesto y evitar los gastos hormiga

Los gastos se incrementan en verano, por ello, es importante que se elabore un presupuesto realista y que se cumpla para no despilfarrar durante la época veraniega. Por tanto, los gastos hormiga también se deberán evitar, por lo que si se tiene sed, lo mejor será comprar agua en un supermercado en vez de en un bar, ya que en este último será más caro, o incluso llevar una botella de agua de casa, y así no gastar ni un céntimo.

10. Aprovechar cupones de descuento

Aprovechar los descuentos a la hora de pagar la compra es esencial, ya que esta simple acción puede suponer un gran ahorro a fin de mes, y ese dinero se podrá destinar en las vacaciones.

11. Aire acondicionado

La factura de la luz sube considerablemente en verano por la utilización del aire acondicionado, ya que este aparato gasta un 90% más de energía que un ventilador. Por ello, es recomendable ventilar la casa durante la noche, abrir las cortinas y airear la casa para que se mantenga más fresca.

12. Ropa fresca y comida ligera

La ropa que se lleve o incluso lo que comamos en verano es decisivo para tener más o menos calor a lo largo del día. Por ello, escoger prendas frescas o ingerir comidas ligeras como gazpachos o ensaladas podrán retrasar el momento de encender el aire acondicionado.

13. Apostar por los picnics

Preparar un picnic, meter abundante agua en una nevera portátil y llevar comida casera; en lugar de comer en el chiringuito, permitirá que podamos disfrutar de una comida saludablesin gastar un euro.

14. Vender ropa de invierno

"Así podrás sacarte un dinero o invertirlo en nuevos trapitos para el verano. Hay muchos sitios de segunda mano en los que puedes vender tu ropa. Renueva tu armario por mucho menos de lo que imaginas", explican desde el blog de Bankinter.

15. Escapadas rurales de última hora

Aquellas personas que quieran disfrutar de unos días de vacaciones podrán aprovechar los viajes de última hora, acudiendo al aeropuerto y comprando el billete para un lugar económico que esté disponible en ese momento.