Turismo regenerativo: descanso real en destinos que cuidan

Se acabó ir corriendo de un lugar a otro con la cámara en la mano y la agenda apretada. Cada vez más personas entienden que unas vacaciones no deberían ser una maratón. Que los viajes pueden vivirse de otra manera: con menos prisa, más intención y verdadero descanso. El turismo regenerativo y las escapadas conscientes ganan terreno como forma de reconectar con uno mismo y con el entorno. Ya no se trata de ver mucho, sino de ver bien. De saborear cada lugar y no coleccionarlo. De parar, respirar, y guardar lo vivido no solo en fotos, sino en la memoria. Hay quien lo llama "slow travel", microturismo, escapadas con propósito... Y en Andalucía, dos alojamientos muy distintos reflejan cómo hacerlo realidad, cómo un viaje puede convertirse en un refugio. Y cómo ese refugio puede quedarse dentro mucho después de volver.

Un antiguo convento para desconectar en plena sierra

Vista exterior del Hotel Convento Aracena & Spa Hotel Convento Aracena & Spa

En pleno corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, entre castaños y senderos tranquilos, un antiguo convento del siglo XVII ha sabido transformarse sin perder su esencia. Elconserva los muros de piedra y la serenidad de otro tiempo, pero los combina cony una idea muy clara: ofrecer unTodo en el lugar está pensado para: habitaciones silenciosas, un jardín que abastece con sus hierbas al, espacios comunes que invitan a leer, a caminar sin prisa o a no hacer nada. El spa suma bienestar con tratamientos a medida, y la piscina exterior, rodeada de olivos, se convierte en el centro natural de cada tarde de verano.También se puede salir a caminar, descubrir aldeas cercanas o visitar la sorprendente. Todo a un, sin necesidad de cumplir ninguna lista. Aquí, la naturaleza marca el paso, y el viaje se convierte en un

Una Sevilla distinta, sin prisas ni multitudes

Piscina de Aquitania Home Suites Aquitania Home Suites

Cambiamos el paisaje, pero no la filosofía. En pleno centro de Sevilla,propone una forma distinta de alojarse en la ciudad. Lejos del ruido y del turismo acelerado, estos apartamentos ofrecen una experiencia. En definitiva,Ubicado en un edificio histórico de 1920, obra de Aníbal González, el espacio combinay una atmósfera depoco habitual en pleno casco antiguo. Camas amplias, cocinas equipadas,. Y, como broche, una azotea con piscina y vistas a la Giralda para terminar el día

Sevilla, desde aquí, se vive sin prisas. Se disfruta sin ruido. El paseo sin rumbo, el desayuno sin horario, el museo entre dos sombras. La ciudad se revela desde lo cotidiano, y eso es precisamente lo que la vuelve inolvidable.

Escapadas que suman

Piscina exterior de Hotel Convento Aracena Hotel Convento Aracena & Spa

El Convento Aracena & Spa y Aquitania Home Suites comparten una misma esencia:. No se limitan a ofrecer descanso, sino que lo. Y eso los convierte en destinos en sí mismos, más allá del entorno que los rodea.Porque elno es solo elegir bien el destino, sino también cómo se habita. Qué se respeta. Qué se prioriza. Es una forma de viajar que presta atención al, pero también al. Que buscaEso es, al fin y al cabo, el corazón del: irse para volver mejor. Con más claridad, con más calma, con más ganas. Lugares que no solo alojan, sino que. No hace falta ir lejos para cambiar de aire. A veces, basta con elegir bien dónde detenerse.