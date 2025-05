Yon Pavón conquista el título de Ultimate Rum-Bartender 2025

En una final repleta de talento, creatividad y pasión por la coctelería, Yon Pavón se alzó como el gran ganador del Ultimate Rum-Bartender 2025, consolidándose como el mejor bartender del mundo especializado en cócteles a base de ron. La competencia, en su tercera edición, reunió a destacados profesionales del sector en una muestra de innovación y excelencia técnica.

The Ultimate Rum-Bartender es una competencia internacional que celebra el arte y la técnica en la creación de cócteles con ron, destacando a los bartenders más creativos y talentosos del mundo. Con el objetivo de fomentar la apreciación global del ron y elevar su presencia en la escena de la mixología, el certamen reúne a los máximos exponentes de la industria para compartir su pasión por esta bebida emblemática.

Pavón impresionó al exigente jurado con su estilo distintivo, presentaciones originales y un dominio absoluto de la mixología con ron, cualidades que le valieron la victoria sobre una selecta lista de competidores internacionales. Entre los jueces de renombre se encontraban figuras como Don Pancho Fernández, José Rafa Malem y Oscar Lafuente, quienes destacaron el alto nivel de creatividad en las creaciones del campeón.

El segundo lugar fue otorgado a Jonatan Cerna, de El Salvador, cuya técnica precisa y propuestas innovadoras lo colocaron entre los favoritos del certamen. Por su parte, el tercer puesto recayó en Nando Arcaya, de Ecuador, quien también brilló por su destreza y originalidad.

Además, el evento reconoció a Carlos Escobar con el premio a la Mejor Campaña de Promoción de la Competencia (Best Campaign Promoting the Competition), gracias a una destacada estrategia en redes sociales que logró captar la atención de miles de votantes. Escobar acumuló 1.427 votos, de un total de 10.882, reflejando el impacto de su conexión con la audiencia.

La organización del certamen estuvo a cargo de expertos como Federico Hernández, Carlos Riveros y Pablo Mosquera, quienes han convertido al Ultimate Rum-Bartender en un evento clave para el impulso de la coctelería con ron a nivel internacional.

La ceremonia oficial de premiación se celebrará durante la Spain Rum & Gin Expo 2025, los días 8 y 9 de mayo en Plaza Caleido, Madrid, donde los ganadores recibirán el reconocimiento a su talento y serán homenajeados por su contribución al mundo del ron y la coctelería.