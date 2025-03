Amazon regala un nuevo juego gratis para siempre para los usuarios de Epic Games Store por tiempo limitado

Los amantes de los videojuegos tienen una cita ineludible este mes, ya que Mortal Shell, el aclamado RPG de acción tipo Soulslike, está disponible de forma gratuita en Epic Games Store para los suscriptores de Amazon Prime Gaming. Esta oferta, que comenzó el 20 de marzo de 2025 y se extenderá hasta el 23 de abril de 2025, permite a los jugadores sumergirse en un mundo oscuro y desafiante sin coste alguno, siempre que cuenten con una suscripción activa a Prime.

Desarrollado por Cold Symmetry y lanzado originalmente en 2020, Mortal Shell se ha ganado un lugar destacado entre los títulos inspirados en Dark Souls gracias a su atmósfera opresiva, su combate estratégico y su innovadora mecánica de carcasas. En el juego, los jugadores encarnan a un ser frágil conocido como el Foundling, capaz de habitar los cuerpos de guerreros caídos, cada uno con habilidades y estilos de lucha únicos. Esta característica, combinada con un sistema de combate que premia la precisión y la paciencia, ofrece una experiencia profunda y satisfactoria para quienes buscan un reto a la altura de los grandes del género.

Mortal Shell, gratis en Epic Games Store con Amazon Prime Gaming

La promoción forma parte de la iniciativa de Amazon Prime Gaming de marzo de 2025, que incluye un total de 20 juegos gratuitos para sus suscriptores, entre los que también destacan títulos como Wolfenstein: The Old Blood y Saints Row: The Third Remastered. Para reclamar Mortal Shell, los usuarios deben vincular sus cuentas de Amazon y Epic Games Store, descargar el launcher de Epic e incorporar el título a su biblioteca antes de que finalice el periodo promocional. Una vez añadido, el juego permanecerán en la colección de forma permanente, incluso tras el 23 de abril.

Con una duración aproximada de 15 a 20 horas, Mortal Shell es ideal tanto para veteranos del género como para quienes deseen explorar un Soulslike más accesible sin sacrificar profundidad. Su diseño artístico sombrío y su narrativa críptica, que invita a descifrar los secretos de un mundo devastado, lo convierten en una joya que no debe pasar desapercibida. Esta colaboración entre Epic Games Store y Amazon Prime Gaming refuerza el atractivo de ambas plataformas, ofreciendo a los jugadores una oportunidad única de disfrutar de un título de culto sin coste adicional.