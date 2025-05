Así eran las transformaciones de Freezer y Célula que nunca vieron la luz en Dragon Ball

Desde el nacimiento de Dragon Ball, Akira Toriyama creó infinidad de personajes y por supuesto, también varias transformaciones que hay ido aumentando el poder de los protagonistas con el paso del tiempo. Por supuesto, también hay algunos episodios que no se consideran canon, como Dragon Ball GT. Es ahí en donde en una ocasión, Freeze y Célula lucieron aspectos completamente nuevos que lamentablemente, nunca vieron la luz. Sin embargo, sí que hay fotos de estas nuevas formas, así que no te las pierdas.

A estas imágenes inéditas de Célula y Freezer sólo tuvieron acceso los espectadores de Japón, quienes tuvieron la oportunidad de ver la serie antes que el resto del mundo. Todo ocurrió durante el lanzamiento de un show de acción real de Dragon Ball que tuvo lugar en 1997, al mismo tiempo en que se emitía Dragon Ball GT en el país nipón. En este espectáculo, en el que aparecían varias personas interpretando a tus personajes favoritos, se revelaron dos versiones completamente nuevas de Freezer y Célula, con formas que nunca antes nadie había visto, salvo los espectadores que acudieron a ese evento.

Además de estar dibujadas por el usuario de X Sr_Kob, como es lógico también hay fotos de la obra que se utilizó para promocionar la serie y que, como te hemos comentado, supuso el primer vistazo a estas nuevas formas que finalmente no vieron la luz por ninguna parte. Desde luego, si bien Célula no cambia demasiado, es obvio que Freezer tiene un cambio mucho más radical, con pinchos en la cabeza y un aspecto más rojizo que ha llamado mucho la atención. Una versión mucho más amenazante que no ha pasado desapercibida desde el momento en que se ha desvelado este aspecto.

Freezer y Cell en el evento en vivo en Japón Difoosion

Célula también esconde otros misterios en Dragon Ball

Una de las grandes incógnitas de Dragon Ball para muchas personas es quién mandó a Célula al pasado en Dragon Ball Z, afortunadamente eso tiene solución. El misterio se resuelve en la serie, pero pocos se dieron cuenta del detalle, de hecho, es el propio Célula el que se mete en la máquina del tiempo y acciona la palanca para viajar al pasado, todo ello mientras se transforma de nuevo en larva para poder meterse dentro de la máquina, puesto que de otra forma sería imposible.

Si bien en el manga no hay demasiada explicación, el anime confirma esto con un vídeo en el que se ve muy claro cómo se ha llevado a cabo este proceso. Desde luego, Dragon Ball está lleno de grandes sorpresas que parecen no tener fin, desde transformaciones inéditas que no ven la luz hasta detalles curiosos que consiguen llamar la atención de todos los espectadores. Sea como sea, queda claro que esta saga es inmortal y el paso del tiempo seguirá divirtiendo a los seguidores con nuevos episodios llenos de acción y momentos realmente emotivos.