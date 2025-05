Auronplay asegura que no le tiene ningún miedo a la famosa muñeca Annabelle: "Yo pagaría por tocarla"

Aunque muchos siguen recordando la época de YouTube de Auronplay en la que su contenido eran las llamadas telefónicas o reaccionar a vídeos que se encontraba en internet, lo cierto es que el tiempo no pasa en vano y ahora suele tratar otros temas en sus directos.

Además de seguir vinculado a los videojuegos, el creador de contenido se ha convertido en un gran fan de charlar con sus seguidores sobre una gran multitud de asuntos, muchas veces relacionados con la actualidad. Así compartió su opinión sobre Eurovisión 2025y también su crítica a una de las películas más esperadas de este año.

De la misma manera, en una de sus últimas retransmisiones, habló de la noticia de la gira que ha comenzado con la muñeca Annabelle, famosa por estar supuestamente maldita y por la cantidad de películas y otros materiales que han hecho sobre ella.

Contra la opinión de la mayoría, Auronplay ha asegurado que no le tiene ningún temor, insistiendo incluso en que pagaría por tocarla.

Auronplay asegura que se haría un selfi con Annabelle si pudiese

La cuenta de TikTok Sestrada11jr ha sido la encargada de recoger estas declaraciones del creador de contenido, que se enteró de la noticia por un mensaje de un seguidor tuvo una reacción bastante sorprendente.

“Yo pagaría por tocar a Annabelle. Como no creo en estas cosas, yo pagaría. Pagaría dinero por poder abrazar a Annabelle, ponérmela aquí (en los hombros) y saltar, como si fuera un niño pequeño. No me da ningún miedo”; explicó el streamer, que siguió presumiendo, asegurando que se haría hasta una fotografía con ella.

Sin embargo, después de comprobar que en la primera parada del tour que se está realizando con la muñeca se ha producido un incendio devastador, Auronplay no pudo ocultar su cara de asombro. Eso sí, demostró seguir teniendo el mismo interés.