La reacción de Auronplay a la actuación más comentada de Eurovisión 2025: "Un personaje este señor"

Aunque puede que el contenido más reconocido de Auronplay hoy en día sigan siendo las bromas telefónicas de hace años, lo cierto es que las actividades que realiza ahora el streamer en sus directos están muy lejos de aquellos vídeos.

El creador de contenido se ha convertido en un experto en mantener charlas con sus seguidores sobre muchísimos temas de la actualidad, como sobre el apagón que sucedió en España en su día o haciendo una crítica a una de las películas más comentadas del momento.

En este sentido, su última charla ha sido sobre uno de los eventos más vistos del año, Eurovisión. Más allá de comentar brevemente la actuación de España, el streamerse centró en la que posiblemente haya sido la apuesta más comentada.

La reacción de Auronplay al baile del representante de Estonia

La cuenta de TikTok mastuerzosfamily ha recogido las palabras del creador de contenido, que insistió en que quería mostrar la canción y, sobre todo, el baile, de Tommy Cash.

Animándose incluso a cantar alguna parte, Auronplay no pudo evitar reírse de la actuación, tapándose la boca para que no fuese tan evidente. Además, el youtuber no pudo evitar bromear sobre el parecido del cantante con el creador de contenido Dross.

“Un personaje la verdad este señor”, afirmó el streamer, que no olvidó que Estonia acabó en tercer lugar con esta actuación y cautivó a millones de personas, algo que parece que no terminó de gustar a Auronplay por la falta de calidad en la letra y en las cualidades como cantante de Tommy Cash. “Bueno, Eurovisión cada día es más espectáculo más que otra cosa, la verdad”, fueron las palabras del catalán.

Para terminar, el creador de contenido quiso destacar el puesto en el que quedó España, que fue la antepenúltima, bromeando con que este mal resultado fue “culpa de Pedro Sánchez, por supuesto”.