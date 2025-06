Call of Duty: Black Ops 7 filtra dos nuevos modos de juego que llegan a la franquicia

A pesar del tiempo que lleva Call of Duty expandiendo su franquicia, cada novedad sobre su próximo lanzamiento, Black Ops 7, supone un terremoto para sus seguidores. Aunque todavía no hay demasiadas noticias oficiales sobre el título, sí empiezan a llegar las primeras filtraciones, y esta vez desde una fuente tan fiable como la app oficial de Xbox. Una notificación enviada por error desveló tanto imágenes inéditas del juego como otras novedades.

Entre ellas la más importante es la que ha hecho alusión a dos modos multijugador que aún no habían sido anunciados oficialmente. La respuesta de la comunidad no se ha hecho esperar, recibiendo con los brazos abiertos esta información.

El próximo Call of Duty podría incluir modos 20 vs. 20 y 6 vs. 6

Aunque es posible que Activision tuviese previsto reservar estos detalles para una revelación completa durante el verano, este desliz puede haber cambiado sus planes. Que el modo jugador sea la gran apuesta de Black Ops 7 no es ninguna sorpresa ni ninguna novedad, pero sí lo son estos ases que la desarrolladora se guardaba bajo la manga.

La filtración apunta a que el título contará con un modo "Skirmish" de 20 contra 20 jugadores, además de un segundo modo llamado "Overload" que enfrentará a dos equipos de seis. Ambos formarán parte de una prueba interna de jugabilidad que tendría lugar este mismo fin de semana, por lo que todo invita a pensar que estaban pensados para anunciarse más adelante dentro del gran evento de presentación que se celebre.

Aunque esta información filtrada no ha profundizado mucho más, si se le suma que el juego había prometido una gran cantidad de mapas nuevos y una campaña cooperativa para redondear la experiencia junto al modo zombies, lo cierto es que empezamos a saber bastante sobre la próxima entrega de la franquicia.

Eso sí, por ahora no hay fecha de lanzamiento confirmada para Call of Duty: Black Ops 7, aunque se espera que llegará entre finales de octubre y noviembre. Es muy posible que en el mes de agosto se realice alguna presentación oficial en la que se ofrezcan más detalles sobre la jugabilidad, la historia y los modos, pero no ha hecho falta llegar a ese punto para que los seguidores de Call of Duty estén ya deseando que Black Ops 7 sea una realidad.