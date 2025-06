La cancelación de 'La Rueda del Tiempo': Brandon Sanderson expone el problema de la fantasía épica

Los comentarios de Brandon Sanderson relacionados con la cancelación de La Rueda del Tiempo revelan un problema evidente que afecta a las adaptaciones de fantasía en la industria. Lo cierto es que Brandon Sanderson es una de las personas más adecuadas para hablar de esto, ya que es uno de los autores de fantasía más célebres dentro de este género que acumula millones de seguidores.

También es reconocido en la comunidad de La Rueda del Tiempo como el autor que finalizó la saga tras el fallecimiento de Robert Jordan en 2007. En este sentido, Brandon Sanderson escribió los tres últimos libros de La Rueda del Tiempo y fue productor consultor en la adaptación televisiva. En lo que respecta a la cancelación de la serie de Prime Video, Brandon Sanderson ofreció sus condolencias a los espectadores, afirmando que la tercera temporada fue la mejor de la serie.

Una serie que no encontró su ritmo

"No echaré de menos que me ignoren. Querían mi nombre para legitimarme, pero no para involucrarme de forma significativa", comentaba el prolífico escritor sobre su papel en la serie. Lo cierto es que Brandon Sanderson ya confirmó que tiene ciertos sentimientos encontrados. Ahora, estas atrevidas declaraciones ponen en perspectiva la situación de forma más crítica.

Aunque cada temporada mostró breves destellos del potencial que la adaptación podía llegar a tener, no fue hasta la tercera temporada que la serie de televisión realmente dio la sensación de tener la esencia de La Rueda del Tiempo. La serie necesitaba eso desde el principio, ya que tardó un tiempo en coger impulso. Es posible que, si Brandon Sanderson hubiese formado parte del desarrollo de una forma más activa, el destino de La Rueda del Tiempo podría haber sido diferente.

Y es que esta reacción es una tendencia constante en las adaptaciones de fantasía. Por ejemplo, Andrzej Sapkowski, que es conocido por ser el escritor de las novelas de The Witcher, compartió una declaración similar sobre sentirse ignorado por el equipo de producción de Netflix. La tercera temporada de The Witcher tiene una calificación muy baja en Rotten Tomatoes, y una de las principales críticas es su desviación de la obra original.