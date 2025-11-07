Novedad
Una conocida editora quiere hacer sombra a GTA 6 y responde de la manera más divertida posible a su retraso: "no podéis escapar de nosotros"
Devolver Digital se ha planteado lanzar uno de sus videojuegos el mismo día que GTA 6 y, por supuesto, esperarán con su nuevo retraso
La editora independiente Devolver Digital ha vuelto a llamar la atención de la industria del videojuego con una decisión tan arriesgada como ingeniosa: lanzar uno de sus próximos títulos el mismo día que Grand Theft Auto 6. Lejos de intentar esquivar la enorme expectación que rodea al juego de Rockstar, la compañía ha optado por convertir su salida en un acto de humor y desafío, reafirmando que “no se puede escapar de nosotros”.
Aunque el proyecto en cuestión aún no ha sido revelado, la estrategia de Devolver es clara: aprovechar el ruido mediático que generará el estreno de GTA 6 para hacerse visible con una propuesta mucho más modesta en escala, pero igualmente llamativa en espíritu. La editora, conocida por su tono irreverente y su enfoque creativo, ha decidido acompañar cada cambio de fecha de GTA 6 con su propio ajuste de calendario, manteniendo la promesa de coincidir en el mismo día sin importar cuántas veces se retrase.
Tras la confirmación de que el título de Rockstar se lanzará finalmente en noviembre de 2026, Devolver respondió de forma inmediata anunciando que su misterioso juego también verá la luz ese mismo mes, cumpliendo así con su peculiar lema. Este tipo de movimientos se ha convertido en parte esencial de la identidad del estudio, que suele combinar ironía y promoción inteligente para destacar en un mercado dominado por gigantes.
Una nueva demostración de que Devolver Digital es una editora muy especial
La maniobra, sin embargo, no está exenta de riesgos. Competir en el mismo espacio temporal que un lanzamiento tan esperado implica enfrentarse a una avalancha mediática que podría eclipsar cualquier otra propuesta. No obstante, Devolver parece confiar en que su reputación como sello independiente, sumada a su característico sentido del humor, logre captar la atención del público incluso en medio del fenómeno GTA.
Con esta jugada, la editora demuestra una vez más su capacidad para convertir la autoparodia en una herramienta de marketing eficaz, reforzando su imagen como una de las voces más singulares y atrevidas del panorama actual. Mientras el mundo aguarda el lanzamiento del nuevo Grand Theft Auto, Devolver ya ha conseguido lo que buscaba: estar en boca de todos.