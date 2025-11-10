Los creadores de 'Stranger Things' explican por qué la última temporada es "realmente el final" de la franquicia

Conocidos por ser los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer han dado a conocer por qué la quinta temporada marcará el final definitivo para los personajes principales. Tras su estreno en Netflix en 2016, la exitosa serie de fantasía y terror se prepara para una emocionante aventura en Hawkins, pero su popularidad ha generado interrogantes sobre lo que se entiende como la continuidad de la franquicia.

En una reciente entrevista, los hermanos Duffer han confirmado que la quinta temporada dará a los personajes y tramas principales de Stranger Things una despedida definitiva. Esto ha causado cierto revuelo en redes, sobre todo porque existen varios spin-offs confirmados que se espera que expandan la franquicia. Sin embargo, el arco de los personajes principales parece que encontrará un final claro.

La despedida definitiva de los personajes protagonistas

Así lo explicaban:

"Este es realmente el final de la historia de Once, Mike, Lucas, Dustin, Steve y todos estos personajes. También de Hawkins en particular. Queremos que este sea realmente el final de esta historia, de este viaje para estos personajes. Estamos teniendo mucho cuidado de que nada de lo que hagamos interfiera con eso". Los hermanos Duffer son tajantes sobre el final de 'Stranger Things'

Matt Duffer bromeó diciendo que podrían retomar ciertos personajes y tramas más adelante si él y su hermano se ven en la necesidad imperiosa de hacerlo. Sin embargo, aclaró que la quinta temporada de Stranger Things será el final definitivo de la historia, ya que consideraron que un final abierto no sería tan impactante como lo que podrá disfrutarse en exclusiva en Netflix.

Aunque esta historia en particular esté llegando a su fin, aún hay más que esperar de Stranger Things. Se espera que el próximo año se estrene una serie de animación titulada Stranger Things: Tales from '85, que contará con el regreso de personajes como Once, Mike, Dustin, Will y Lucas en una historia que transcurre entre los eventos de las temporadas intermedias de la producción. Sin embargo, ninguno de los actores originales volverán a prestar sus voces a los personajes.

En cuanto a los proyectos de acción real, se rumorea que otro spin-off de Stranger Things está en desarrollo. Por el momento, se sabe poco sobre esta serie, pero los hermanos Duffer comentaron previamente que la idea es que adopte un enfoque antológico. Los avances de la temporada final han anticipado una experiencia repleta de acción, y posiblemente una en la que algunos personajes queridos no sobrevivan. El estreno de los próximos episodios está fijado para finales de este mes.