Daryl Dixon cometió un enorme error en el final de 'The Walking Dead'

Desde que se produjo el final de The Walking Dead, Daryl Dixon ha emprendido una aventura trepidante por Europa mientras intenta encontrar el camino a casa. Y es que incluso él parece desconcertado sobre su desenlace en la serie principal. El spin-off de The Walking Dead: Daryl Dixon podría definirse como único, ya que ha introducido nuevas localizaciones en un cambio muy bienvenido de la franquicia de zombis.

Además de explorar la caída de Reino Unido en The Walking Dead, Daryl Dixon también ha destacado las extrañas tradiciones que han surgido en España junto con la lucha de poder en Francia, lo que parece un gran cambio de ritmo en comparación con lo que vivió en Estados Unidos. Esto también ha expuesto un problema importante en Daryl Dixon.

Daryl Dixon emprende un viaje incierto por Europa

Como bien sabrás, durante el desenlace de la última temporada de la serie troncal, Daryl Dixon decide abandonar la Commonwealth para explorar el mundo y descubrir qué había ahí fuera. Sin embargo, tras reflexionar un poco, esta decisión pareció bastante aleatoria y carente de lógica. El propio Daryl ahora parece inseguro sobre qué lo motivó a dejar atrás a todos sus amigos.

Es evidente que el hecho de abandonar la Commonwealth fue una decisión crucial, sobre todo porque decidió hacerlo en solitario. Se puede inferir que Daryl Dixon debió de meditar la decisión durante mucho tiempo. Sin embargo, el spin-off que protagoniza empieza a ponerla en duda. El icónico personaje de The Walking Dead parece no estar seguro de por qué decidió abandonar a su familia por adentrarse en un mundo que desconocía.

Teniendo en cuenta que Daryl Dixon ha formado parte de la franquicia desde la primera temporada, resultó extraño que uno de los personajes más populares de The Walking Dead terminara la serie principal continuando su camino solo. Si bien al principio se comportaba más bien como un lobo solitario, se acabó convirtiendo en un superviviente que encontró una familia en el grupo principal.

Por desgracia, con el regreso de Rick Grimes tras estar años desaparecido, la decisión de irse solo lastimará aún más a Daryl. Aunque no ha habido muertes de personajes importantes desde el final, no estar presente para ver el regreso de su "hermano" junto a su familia tras casi una década de incertidumbre será un duro golpe para él.

El emocionante reencuentro entre Daryl y Rick en The Walking Dead es algo que el público ha estado esperando durante mucho tiempo. Si bien seguirá siendo un gran momento cuando finalmente suceda, es difícil imaginar que Daryl Dixon no sienta un poco de arrepentimiento por dejar toda su vida atrás.