El director de 'Transformers One' confirma cuál es la posibilidad de ver una secuela

Malas noticias para los seguidores de la franquicia de Transformers. Al parecer, Paramount no tiene en mente desarrollar una secuela de Transformers One. El director de la película, Josh Cooley, afirmó tener planes para futuras entregas de la precuela de animación que transformó a los mineros de Energon, Orion Pax y D-16, en Optimus Prime y Megatron. Estos personajes son conocidos por ser los líderes rivales de los Autobots y Decepticons.

A pesar de la excelente recepción tanto de los fans como de la crítica, la película de animación de Paramount y Hasbro tuvo un rendimiento en taquilla inferior al que se esperaba. Transformers One solo consiguió recaudar 129 millones de dólares frente a un presupuesto reportado de 75 millones.

Paramount habría descartado una secuela

Transformers One se estrenó en cines el pasado septiembre con una recaudación de 24,6 millones de dólares en taquilla nacional, situándose en segundo lugar detrás de Beetlejuice. “Ojalá tuviera algo que anunciar, pero no es así. Me han dicho que Paramount Animation no está interesada en hacer una secuela”, explicó Josh Cooley sobre una posible película de Transformers One 2 durante un panel en la convención de Transformers BotCon. La noticia fue recibida con cierta desilusión por parte de los asistentes.

El propio John Cooley ya explicó que el conflicto entre Autobots y los Decepticons se desarrollaría de forma distinta a las películas de acción real, ambientadas en la Tierra desde la primera entrega de Transformers, la película que fue dirigida por Michael Bay. A pesar de que el filme ofrecía una nueva perspectiva sobre el origen de Optimus Prime y Megatron que estaba acompañada de un estilo de animación muy cuidado, los resultados en taquilla no cumplieron con las proyecciones del estudio.

La película Transformers One está disponible en SkyShowtime.