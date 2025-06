La "secuela" secreta de 'Terminator 2': Arnold Schwarzenegger regresó como el T-800 y nadie lo recuerda

Pese a que las películas posteriores han tenido una recepción mixta, Terminator 2 sigue siendo un clásico del cine que marcó un antes y un después en el género. Pero lo que todo el mundo no conoce es que tuvo una secuela sorprendente mucho antes que Terminator 3. La realidad es que la continuación de Terminator se convirtió en una de las mejores secuelas. Y no fue hasta una década después que llegó la tercera entrega de Terminator, que resultó decepcionante para la mayor parte de los espectadores.

Sin duda alguna, Arnold Schwarzenegger es la estrella indiscutible de la franquicia. De hecho, el actor ha aparecido en todas las películas de la franquicia menos una, a pesar de que tuvo un recibimiento desigual. Lo que posiblemente desconocías es que volvió a su papel como el T-800 entre la segunda y la tercera película de una forma inesperada.

El legado de 'Terminator 2'

Arnold Schwarzenegger repitió su papel en una atracción especial en Universal Studios Florida, Hollywood y Japón. Y lo más curioso es que no fue el único. Inaugurada en 1996, T2-3D: Battle Across Time fue una atracción de gran éxito para Universal Studios. Lo más sorprendente es que no se trataba de una atracción cualquiera, sino de una secuela de Terminator que siempre pasa desapercibida en la franquicia.

La producción del cortometraje, que tuvo un total de 24 minutos, costó alrededor de 24 millones de dólares, lo que lo convertiría en una de las películas por minuto más caras que se han producido nunca. Puede que el coste de producción parezca elevado, pero este corto marcó el regreso de James Cameron a la saga, así como el de Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Robert Patrick o Edward Furlong.

Por otro lado, las películas posteriores no tuvieron una buena acogida y, en su mayoría, parecen oportunidades desaprovechadas en la franquicia. Así que, aunque este cortometraje podría no parecer exactamente la secuela de Terminator 2 que cualquiera esperaría, sí que fue bien recibida por los visitantes por su innovación técnica. Desde entonces, las secuelas no consiguieron convencer al público de la misma forma.