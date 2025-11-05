ElXokas asegura que podría hacerse rico de nuevo: “Ganaba 15.000 euros al mes antes de que Ibai supiese quién era”

Probablemente los creadores de contenido nunca han tenido tanto estatus como en estos momentos, tanto desde el punto de vista social como desde el aspecto económico. Los grandes streamers generan mucho dinero, y eso no es secreto para nadie que conozca mínimamente esta industria.

Uno de los usuarios que habla de este tema con más transparencia es ElXokas, que en uno de sus últimos directos ha hablado de su situación económica y de las posibilidades que tendría de volver a hacerse rico si empezase de cero. El gallego ha tenido muy claro que la mayoría de sus opciones pasarían por volver a ser streamer.

ElXokas, convencido de que podría volver a hacerse rico

La cuenta de Twitchparida ha sido la encargada de recoger las declaraciones de ElXokas, que tuvo muy claro que su primera baza sería volver a intentarlo como creador de contenido.

“Estoy seguro de que me volvería a ganar la vida como creador de contenido. Básicamente porque yo no dependí de la suerte. Yo en el WoW ganaba 15.000 euros al mes, antes de que Ibai supiese quién era. O Auronplay o quien sea”, afirmó el gallego, que defendió que eso no es suerte, sino esfuerzo y ser mejor que los demás.

Eso sí, el streamer reconoció que si no pudiese volver a ser creador de contenido lo tendría mucho más complicado porque no se considera tan extremadamente bueno en otro campo como para hacerse rico, poniendo como ejemplo la edición de vídeo.

“Nunca he sido tan tan bueno en un videojuego competitivo como para ganarme la vida”, explicó también para descartar la otra rama por la que siente una gran pasión.

Lo cierto es que en los comentarios no han faltado los usuarios que señalan que, para ser experto en todo, las únicas dos profesiones que mencionó ElXokas están estrechamente relacionadas con su trabajo actual.